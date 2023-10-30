الحرب على غزة.. ديفيد هيرست: هل فقد بايدن السيطرة على نتنياهو؟

وطن – “هل فقد بايدن السيطرة على نتنياهو”.. هكذا عنون الكاتب ديفيد هيرست مقالًا له، بموقع ميدل إيست آي، حلّل فيه تعامل الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل الحرب على غزة.

استهل هيرست مقاله بالقول: “قبل عام، كان ثلاثة سياسيين عراقيين سنة من محافظة الأنبار موجودين في أحد الفنادق الفاخرة العديدة في البحر الميت، والتي كان المسؤولون الإسرائيليون يتوددون إليها”.

لم يكن الموضوع يدور عن فلسطين بل الأنبار، أكبر محافظات العراق وأكثرها كثافة سكانية. وذكّر المضيفون ضيوفهم العراقيين بأن محافظتهم كانت أقل بقليل من ثلث مساحة العراق.

كانت لديها احتياطيات ضخمة من المياه غير المستغلة، والتي لم يكن لدى الإسرائيليين والأميركيين سوى الخبرة لاستغلالها. وتوقع الإسرائيليون أن تصبح سلة الغذاء للشرق الأوسط. وكان لديها احتياطيات من البنزين والغاز لاستغلالها. ويمكنهم أيضًا مساعدة الأنبار في استخراج الاحتياطيات المعدنية.

الشيء الوحيد المفقود في الأنبار هو العدد الكافي من الناس لإدارة مثل هذه النهضة. ثم طرح الإسرائيليون السؤال الذي كان يدور حوله الاجتماع: “ماذا لو عرضنا عليك 2.3 مليون فلسطيني؟” وقال الجانب الإسرائيلي إنهم أيضا من السنة، وأضاف: “الفلسطينيون يعملون بجد، ولديهم نفس الثقافة مثلكم، وإلى جانب وجود المزيد من السنة في الأنبار يمكن أن يساعد في ترجيح كفة الميزان السني الشيعي لصالحكم”.

عرض العراقيون إعادة الاقتراح إلى رئيس وزرائهم

قبل عام مضى، ربما بالغوا أمام الإسرائيليين في قدرتهم على إقناع النخبة السياسية العراقية. واليوم، يكاد يكون من المؤكد أنهم يرغبون في دفن حقيقة أنهم سبق لهم أن فكروا في مثل هذا الاقتراح.

كما هو الحال في معظم أنحاء العالم العربي، اهتز العراق بسبب الدعم الذي تلقاه المقاتلون الفلسطينيون في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي عرض نادر تجاوز الانقسام الطائفي، خرج العراقيون إلى الشوارع بمئات الآلاف، ومنعوا ناقلات النفط من الدخول إلى الأردن، قائلين إنهم لن يسمحوا للنفط العراقي بالذهاب إلى الدول التي تعترف بإسرائيل.

ووصف رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الرد الإسرائيلي بأنه “عدوان صهيوني وحشي”.

وأصدر أسلافه المنقسمون عادة، مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي ونوري المالكي، بيانا مشتركا وصفوا فيه هجوم المقاتلين الفلسطينيين بأنه “رد طبيعي” على الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية.

ورفض معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، هذه العروض غير المسبوقة ووصفها بأنها مسرحية. لكنها تكررت في عمان والقاهرة وبيروت، وكلها أماكن تجري فيها المظاهرات بموجب ترخيص وفقط إذا تمت الموافقة عليها.

تفكير طويل لتفريغ غزة والضفة

على الرغم من أن هذا النهج كان عديم الجدوى، إلا أنه أظهر شيئًا واحدًا: قبل وقت طويل من هجوم 7 أكتوبر، كان المسؤولون الإسرائيليون يفكرون جديًا في إفراغ الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين من الفلسطينيين، والقيام بما فعلوه في عام 1948، فقط بأعداد مضاعفة أو ثلاثة أضعاف.

ساحة المعركة الحقيقية

بعد أن تخلت إسرائيل عن الأرض مقابل السلام، وحاولت وفشلت في الفصل كنموذج من خلال وضع الفلسطينيين خلف مجموعة متنوعة من الجدران والطرق ونقاط التفتيش، فإن مشروع إسرائيل الوحيد اليوم هو بناء دولة فصل عنصري يكون فيها المواطنون اليهود وحدهم أصحاب السيادة.

لكن الديموغرافيا تقف ضد هذه الفكرة، وخاصة في ما يتعلق بحل الدولة الواحدة الذي تعكف إسرائيل على بنائه الآن. لكن في كثير من الأحيان تقوم إسرائيل بتقسيم الفلسطينيين وحكمهم، إلا أن الإحصائيات ليست في صالحها.

وتعيش أعداد مماثلة تقريبًا من اليهود والفلسطينيين بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. ومعدلات الولادات مختلفة وهناك هجرة يهودية أشكنازية يجب أخذها في الاعتبار. العديد منهم يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جوازات سفرهم الأجنبية في الوقت الحالي. ومع مرور الوقت، سوف يفوق عدد اليهود الإسرائيليين عدداً كبيراً في الأرض التي يطالبون بها.

الطريقة الوحيدة لتجنب حكم الأقلية اليهودية هي طرد أكثر من مليون فلسطيني. على العكس من ذلك، مهما كانت الحياة لا تطاق بالنسبة لهم، وطالما يرفض الفلسطينيون مغادرة أراضيهم، فإن لديهم فرصة للخروج منتصرين.

وبالنسبة لكل جانب، فإن الديموغرافيا هي ساحة المعركة الحقيقية.

إن الجهود الإسرائيلية الرامية إلى تحقيق النصر في هذا الصراع لا علاقة لها بالحل العادل أو التفاوضي. ولا يتعلق الأمر بتقاسم أرض مشتركة. إن الإصرار المستمر من جانب الولايات المتحدة وأوروبا على حل الدولتين الذي لا يحظى بفرصة رؤية النور هو تمويه للمهمة الحقيقية وهي التطهير العرقي.

إن فرصة مثل الحرب التي يمكن أن تفرغ غزة من معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني لا تأتي في كثير من الأحيان.

ومن الجدير بالملاحظة أن ورقتين سياسيتين إسرائيليتين ظهرتا إلى النور منذ بدء قصف غزة بشكل جدي. وهم لا يأتون من مجموعات هامشية من المستوطنين، رغم أنه يجب القول إن المستوطنين لم يعودوا يمثلون أقصى اليمين الإسرائيلي.

إحدى الورقتين تحمل عنوان “ورقة موقف: خطة لإعادة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز أبحاث يديره مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي السابق. الذي لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين .

سيناريوهات ما بعد الحرب

يقول أمير ويتمان مؤلف الدراسة: “توجد حاليا فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله بالتنسيق مع الحكومة المصرية. خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين والتأهيل الإنساني للوطن العربي بأكمله”.

إن العدد المطلوب من السكان في قطاع غزة هو أمر يتماشى بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أما الوثيقة الأخرى فكانت مخصصة للاستخدام الداخلي فقط، لكنها انتهت في أيدي حركة تطالب بإعادة التوطين في غزة. وقد تم تسريبه عبر موقع كالكاليست الإسرائيلي.

وقامت كاتبته جيلا غمالائيل، وزيرة الاستخبارات، باستخدام الشعار الرسمي لوزارتها، بدراسة ثلاثة سيناريوهات لما بعد الحرب في غزة.

وتعتقد أن المرحلة التي ستؤدي إلى نتائج استراتيجية تتم على ثلاث مراحل: إنشاء مدن الخيام في سيناء جنوب غرب غزة؛ وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وإنشاء مدن في شمال سيناء.

وسيتم إنشاء منطقة معقمة بعرض عدة كيلومترات على الجانب المصري من الحدود لمنع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من العودة. وكتب غمالائيل أنه بالإضافة إلى إنشاء مدن في سيناء، يمكن لكندا واليونان وإسبانيا ودول شمال إفريقيا استيعاب الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم.

نكبة ثانية

لدى المستوطنين في الضفة الغربية طرق أكثر مباشرة لإيصال آرائهم إلى القرويين الفلسطينيين الذين فرضوا وجودهم بينهم، ووضعوا منشورات على السيارات وتركوا دمى ملطخة بالدماء في المدارس.

وجاء في منشور تم توزيعه يوم الجمعة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية: “والله لننزل على رؤوسكم بكارثة كبرى قريبا.. لكم الفرصة الأخيرة للهروب إلى الأردن بطريقة منظمة.. بعد ذلك سندمر كل عدو ونطردكم بالقوة من أرضنا المقدسة.. احملوا حقائبكم على الفور واخرجوا من حيث أتيتم. نحن قادمون”.

إن النية واضحة، حتى لو لم تكن تفاصيل خطة تغيير وجه الشرق الأوسط، كما تعهد نتنياهو في الأيام الأولى بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، واضحة.

وحتى لو انتهت الحرب الآن، فإن الدمار الذي سببته حرب خاطفة لم تشهدها المنطقة من قبل هو من شأنه أن يترك مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يعيشون في الخيام. ومن الممكن ترتيب نزوح جماعي تحت ستار جهود الإغاثة الإنسانية.

لقد عبرت كل من مصر والأردن عن معارضتهما للنكبة الثانية بشكل واضح للغاية. بالنسبة لكل جار عربي يعترف بإسرائيل، فإن النقل الكبير للسكان يشكل قضية وجودية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن نكبة ثانية ستكون بمثابة “إعلان حرب”.

وأضاف أن عمان لن تسمح بحدوث “كارثة جديدة” ولن تسمح لإسرائيل “بنقل الأزمة التي خلقها الاحتلال وتفاقمها إلى دول الجوار”.

أما ما إذا كانت عمان لديها القدرة على القيام بأي من هذين الأمرين فهذه مسألة أخرى.

وبعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أي نقل للفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء سيشكل سابقة يمكن أن تتكرر في الضفة الغربية إلى الأردن. وإذا أرادت إسرائيل تهجير الفلسطينيين في غزة بشكل مؤقت، فيمكنهم وضعهم في النقب، كما اقترح السيسي بشكل ماكر.

منذ أن بدأت هذه الأزمة، كان السيسي، الممثل الموهوب، يلعب دور جمال عبد الناصر، لكن المشكلة التي واجهها حسني مبارك، محليا خلال الغزو البري الإسرائيلي لغزة في عام 2008، لا بد أنها تثقل كاهله أيضا لا سيما في سنة إعادة الانتخاب.

إن كلاً من مصر والأردن ضعيفان للغاية، ولا يمكنهما سوى تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بزوالهما، على الرغم من أن احتمال وجود جماعات مسلحة تعمل انطلاقاً من سيناء والأردن على الحدود الجنوبية والشرقية لإسرائيل يمكن، أو بالأحرى ينبغي، أن يجعل مخططي النكبة يتوقفون.

إن رد فعل الولايات المتحدة على تصميم إسرائيل على تغيير خريطة غزة والشرق الأوسط هو الذي يهم حقاً.

قال الكاتب: “هل سيسمح جو بايدن لنتنياهو بفعل ذلك؟.. آسف، هذا سؤال ساذج. لقد فقد بايدن بالفعل السيطرة على نتنياهو، لكن الهوّة التي قادت إسرائيل أمريكا إليها مرارا وتكرارا أصبحت أعمق هذه المرة، مثل أنفاق حماس”.

في غضون ثلاثة أسابيع قصيرة، نجح بايدن بالفعل في عكس معظم خطط الولايات المتحدة الموضوعة بعناية في المنطقة.

فض الاشتباك العسكري بشكل أساسي يتعين على الولايات المتحدة أن تعيد أنظمة الدفاع الصاروخي وأنظمة الارتفاعات العالية، ومجموعات حاملات الطائرات التي أمضت السنوات الثلاث الماضية في الانسحاب منها.

وهي الآن أيضاً في موقف تهديد إيران، التي سمح مرشدها الأعلى علي خامنئي بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي المؤقت، وكان سعيداً بإبقاء هذه القناة مفتوحة.

لدى الولايات المتحدة حلفاء رئيسيون في مصر والأردن يصرخون بأعلى صوتهم.

وفي المقام الأول من الأهمية، هناك حربان تجريان في وقت واحد، في أوكرانيا وغزة، وكلاهما من دون استراتيجيات خروج واضحة، وكلاهما يستنزفان القدرة الإنتاجية المحدودة للصواريخ الأميركية والقنابل الذكية وقذائف المدفعية.

تم استنزاف مخزون الولايات المتحدة من قذائف المدفعية في إسرائيل لتزويد أوكرانيا. والآن يتعين عليهم تجفيف القذائف المخصصة لأوكرانيا لتزويد إسرائيل بها.

قائمة سلبيات بايدن طويلة وتتزايد مع مرور كل أسبوع. إن المجال المتاح أمامه للمناورة بشأن إسرائيل محدود. إذا فكر في الانفصال عن نتنياهو، فهو يعلم أن الجمهوريين سيكسبون رزقهم.

وإسرائيل تعرف ذلك أيضاً وتنتظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب . لذا، ربما يفكر بايدن أيضًا في الشكل الذي قد تبدو عليه المنطقة إذا نجحت إسرائيل جزئيًا في تفريغ غزة.

ماذا سيحدث بعد الحرب؟

هناك فقرة في الصفحة 40 من رسالة أرسلها مكتب الميزانية والإدارة في 20 تشرين الأول (أكتوبر) إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة تجعل القراءة مثيرة للاهتمام حول هذه القضية.

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ويطلب البيت الأبيض فيه من الكونجرس تمويل الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى الدول المجاورة، وهو جزء من طلب بقيمة 105 مليارات دولار تم تقديمه الأسبوع الماضي يشمل أموالاً لإسرائيل وأوكرانيا.

وتقول الرسالة إن الأزمة الحالية يمكن أن تؤدي إلى النزوح عبر الحدود وزيادة الاحتياجات الإنسانية الإقليمية والتمويل يمكن استخدامه لتلبية متطلبات البرمجة المتطورة خارج غزة.. هل هذا تخطيط قياسي للطوارئ أم علامة على أشياء قادمة؟

لن يثق أي زعيم فلسطيني يقرأ ذلك في أنَ بايدن سيتخذ القرار الصحيح بعد الآن. فقد فُقِدَت الثقة بالكامل.

عقب بضعة أسابيع فقط من إعلان مسؤول أمريكي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي أنَّ الشرق الأوسط صار أهدأ مما كان عليه على منذ عقود، تأتي الولايات المتحدة وتجده الآن على شفا حرب إقليمية.

إضافة إلى ذلك، خرجت حليفتها الأساسية، إسرائيل، عن نطاق السيطرة، ولا تبذل أية محاولة للتمييز بين مقاتلي حماس والسكان المدنيين، وبين الفلسطينيين في غزة وفلسطينيي الداخل أو الفلسطينيين في الضفة الغربية.

إنَّ الغضب الإسرائيلي الجماعي بشأن نسختهم من أحداث 11 سبتمبر/أيلول وصل إلى الحد الذي يجعل إسرائيل الآن تضرب كل الجبهات في وقت واحد.