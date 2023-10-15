الأردن يعلن موقفه بشأن سيناريو تهجير الفلسطينيين ويؤكد: “خط أحمر”

وطن – أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في أول تعليق رسمي أردني، حول مساع دول غربية نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج القطاع.

وجاء ذلك بعد دعوات إسرائيلية لأهالي مدينة غزة وشمالي القطاع بالنزوح جنوبا، وهو ما وصفه “الصفدي” بالخط الأحمر الذي “سيتصدى له بكل إمكانياته”.

وذكر أيمن الصفدي لقناة “الجزيرة” القطرية، أن الأردن والمنطقة كلها تخشى من توسع الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة ومحيطه، مؤكداً ضرورة دعم عمّان للشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية الأردني للجزيرة: لن نسمح بسيناريو تهجير الفلسطينيين من أرضهم وهذا خط أحمر بالنسبة لنا، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى #غزة أمر ضروري ويكفي قتلا ودمارا#عملية_طوفان_الأقصى #الأخبار pic.twitter.com/kvPldYCmci — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 15, 2023

تعليق رسمي أردني حول غزة

كما لفت الوزير إلى أن العالم عليه أن يدرك أن الفلسطيني ليس أقل إنسانية من الإسرائيلي، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وضروري.

وتحدث المسؤول عن أن الجولة الأوروبية التي بدأها العاهل الأردني خارج المملكة، ستركز على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة.

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وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني، قد بدأ جولة أوروبية قالت مصادر أردنية رسمية إن هدفها حشد موقف دولي “لوقف الحرب على غزة”.

جولة ملك الأردن لأجل فلسطين

وتشمل جولة الملك عبدالله بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وفق بيان للديوان الملكي الأردني حول تهجير الفلسطينيين.

وذكر الديوان أن جولة العاهل تناقش المسائل “الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين فيها”.

وقال “الصفدي” حول “تهجير الفلسطينيين” إن الملك الأردني دعا إلى وقف الحرب الحالية وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

ويشهد قطاع غزة المحاصر هجمات وحشية إسرائيلية لم تتوقف منذ أيام طويلة، حتى قبل مطالبة إسرائيل للسكان بالخروج إلى جنوب القطاع كانت تستهدفهم بشكل همجي دون أي رادع دولي أو إنساني.