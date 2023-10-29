القسام تُسطر التاريخ وتنفذ عملية إنزال خلف خطوط الاحتلال قرب معبر إيرز

وطن – ملاحم بطولية على تخوم غزة تسطرها المقاومة الفلسطينية تجسدت بعمليات صد وإنزال نفذها عناصر القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرباً وحشية ومحاولة توغل برية فاشلة على أطراف القطاع الفلسطيني المحاصر.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن مراسلها قوله إن عناصر من القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الاحتلال قرب معبر “إيرز”.

وتحدث جيش الاحتلال عن قصف كثيف تتعرض له منطقة إيرز، بقذائف الهاون فيما أكد القسام دك تلك الموقع بالقذائف والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها.

تطورات الحرب في غزة

والأحد 29 تشرين الثاني/أكتوبر، أعلنت القسام صد محاولة توغل القوات الإسرائيلية شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتسلل خلف خطوط الاحتلال لتجري اشتباكات مسلحة، في وقت أطلقت فيه الكتائب رشقات صاروخية على تل أبيب.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اشتباكات عنيفة جرت مع مقاتلي القسام في منطقة إيرز، فيما تحدثت المقاومة عن دك تلك المواقع بالصواريخ وقذائف الهاون.

💥#عاجل| الـ ـمـ ـقـ ـاومة تطلق صـ ـواريـ ـخ مضادة للطائرات في سماء مدينة #غزة في هذه اللحظات. — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 29, 2023

وأطلقت المقاومة صواريخ مضادة للطائرات في سماء مدينة غزة فضلاً عن استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال قطاع غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيهما.

وذكرت القسام أنها قصفت بقذائف “الياسين 105” الترادفية وقذائف الهاون آليات ومواقع الاحتلال، ونفذت عمليات قنص للجنود الإسرائيليين الذي حاولوا تنفيذ إنزال عبر شاطئ رفح.

اقرأ أيضا:

كما استهدفت المقاومة الفلسطينية تجمعا لآليات العدو، في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري حسبما نقلته الأناضول.

ومسيّرة “زواري” يرجع اسمها إلى مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي تتهم “حماس” جهاز “الموساد” الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتياله في تونس يوم 15 ديسمبر/ كانون الثاني 2016.

وفي أول إصابات تعلن عنها إسرائيل في بيان له الأحد، أقر الاحتلال بإصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين شمال غزة.

ووفق ما نقلته الأناضول عن وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لقي أكثر من 1400 إسرائيلي مصرعهم، وأصيب 5132 آخرين فيما أسر نحو 230 إسرائيلياً بينهم عسكريون برتب رفيعة ترغب المقاومة الفلسطينية في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم نساء وأطفال.

ومنذ 23 يوماً تشن إسرائيل قصفاً وحشياً عنيفاً وعشوائياً يطال المناطق المدنية وحتى تلك الجنوبية التي دعت المدنيين للذهاب إليها، متسببة باستشهاد 7703 شهداء بينهم 3195 طفلاً و1863 امرأة فضلاً عن نحو 20 ألف جريح جراء الغارات التي استهدفت المباني السكنية والبنى التحتية.