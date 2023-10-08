مشاهد لطائرة “الزواري” الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال طوفان الأقصى

وطن – كشف الإعلام العسكري لحركة حماس، عن استخدام الطائرة المعروفة باسم “الزواري” في مجريات عملية “طوفان الأقصى”، حيث شاركت في التمهيد الناري لعبور مجاهدي القسام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أعلنت، الأحد، أن سلاحها الجوي شارك بـ35 مسيرة انتحارية من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال خلال العملية التي زلزلت الكيان الإسرائيلي.

وأدت عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس، إلى مقتل ما يقل عن 600 إسرائيلي وإصابة أكثر من ألفين آخرين، وأسر العشرات من الإسرائيليين، حتى الآن في إحصائية غير نهائية.

كتائب القسام تنشر صورا لطائرة "الزواري" الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال #عملية_طوفان_الأقصى#الأخبار pic.twitter.com/5Ua8CFWx2C — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 8, 2023

طائرة مسيرة وغواصة باسم الشهيد محمد الزواري

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قد كشفت عن طائرة مسيرة وغواصة باسم الشهيد التونسي محمد الزواري، وتم إدخالها في المنظومة العسكرية لكتائب القسام الجوية والبحرية لأول مرة بالخدمة في حرب غزة 2021.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام، مقطع فيديو للطائرة التي سبق أن نفذت طلعات رصد واستطلاع فوق مواقع الجيش الإسرائيلي، وعادت لمواقعها سالمة.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” عدداً من مقاومي القسام، وقد حمل كل منهم طائرة بيده ثم يقومون بتثبيتها على قاعدة في منطقة جبلية كما بدا في الفيديو.

ويتم إطلاق تلك الطائرة لتحلق في السماء على ارتفاع عال قبل أن تغير على هدف عسكري مفترض، وبدا في المكان عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

وأظهر مشهد آخر طائرة الزواري في طوفان الأقصى وهي تدمر أهدافاً افتراضية أخرى.

بلاغ عسكري رقم (6) صادر عن:

…::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::… شارك سلاح الجو التابع لكتائب القسام في اللحظات الأولى لمعركة #طوفان_الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب… pic.twitter.com/ISuZqk9lIt — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 8, 2023

الزواري والقسام

وكان الشهيد التونسي محمد الزواري عضوا في كتائب عز الدين القسام، وأشرف على مشروع حركة حماس في تطوير صناعة الطائرات المسيرة والغواصات ذاتية التحكم.

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واغتال الموساد الإسرائيلي الشهيد التونسي محمد الزواري، في مسقط رأسه بولاية صفاقس بطلقات نارية من مسدس كاتم للصوت، في 15 ديسمبر 2016.

ووفق شهادة لمحللين إسرائيليين، فإن ضباط الموساد اعتبروا أن مشاريع الزواري خطر على أمن إسرائيل، وقد تمثل تحولا نوعيا في سلاح المقاومة، مما سيجعل منشآتها الحساسة من نفط وغاز أهدافا مباشرة للمقاومة، وهو ما تم فعليا.