عار عليك يا ترودو يداك ملطختان بالدماء.. كنديون يهاجمون رئيس وزرائهم (فيديو)

وطن- هاجم نشطاء كنديون، الجمعة 27 أكتوبر، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بسبب موقف بلاده الداعم للكيان الصهيوني.

وظهر في الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من النشطاء الكنديين يحملون أعلام فلسطين يلاحقون رئيس الوزراء الكندي الذي كان محاطا بحرسه الشخصي ويتجه نحو سيارته.

واتهم النشطاء ترودو بمشاركته في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة من قتل الأطفال واستهداف المدنيين العزل.

وتعالى صوت أحد النشطاء قائلا “يداك ملطختان بالدماء يا تردو.. عار عليك.. الحرية لفلسطين”. بينما تبعه الباقون بترديد عبارة “عار عليك.. الحرية لفسطين”.

طرد ترودو من مسجد في تورنتو

وكان ترودو قد تعرض للطرد من مسجد في تورنتو في 21 من الشهر الجاري بسبب دعم كندا للكيان الصهيوني في حربه على غزة.

موقف ترودو من الحرب على غزة

وأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في أكثر من مناسبة موقف بلاده الداعم للكيان الصهيوني. وعد أن الحرب على غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء والعزل هي دفاع عن النفس، على حد قوله.

كما وصف حركة حماس وكتائب القسام ب”الإرهاب”. وأدان المسيرات الداعمة لفلسطين في جميع أنحاء كندا بوصفها “تمجيدا للعنف”، حسب ما نقلته نوفوستي.

وشارك جاستن ترودو في مسيرة تضامن مع الكيان الصهيوني في أوتاوا حيث التقى بالجالية اليهودية. وجدد دعمه الثابت للكيان الصهيوني.