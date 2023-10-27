إعدام 8 ضباط هنود في قطر .. جواسيس لإسرائيل كانوا ينفّذون هذه المهمة

وطن – اصدر القضاء القطري حكماً بالإعدام على 8 موظفين “ضباط ” من الجنسية الهندية، بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، في قضية تعود إلى عام 2022.

كانت قطر ألقت القبض على 8 ضباط هنود، بتهمة “جمع معلومات استخبارية عن مشروع سري لغواصة قطرية تصنع في إيطاليا”.

إعدام 8 ضباط هنود في قطر‌

وكان المتهمون يعملون في شركة استشارية تابعة لوزارة الدفاع القطرية. فيما أفادت تقارير إعلامية هندية بأنهم ضباط كبار متقاعدون في البحرية الهندية.

وبدأت الإجراءات القانونية ضدّ الضباط الثمانية في 29 آذار/ مارس من العام الجاري. وقد منحت السلطات القطرية لنيودلهي إمكانية الوصول القنصلي إلى المواطنين الهنود الثمانية في أثناء محاكمتهم.

ورفضت قطر التعليق على الفور على أحكام إعدام 8 ضباط هنود .

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بدورها، تعهدت الحكومة الهندية عبر بيان صادر عن الخارجية، أن “تبحث الحكم مع السلطات القطرية، وتواصل تقديم المساعدة القنصلية والقانونية” للمتهمين.

وقالت الوزارة: “صُدمنا بشدة من حكم الإعدام وننتظر الاطلاع على الحكم المفصل”.

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وأشارت وزارة الخارجية الهندية أنها “على اتصال مع أفراد أسرهم والفريق القانوني، ونستكشف جميع الخيارات القانونية”، مضيفة أنهم يولون القضية “أهمية كبيرة”، ويتابعونها عن كثب، طبقاً للبيان.