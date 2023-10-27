فض تظاهرات دعم غزة في مصر بالقوة.. لماذا يخشى السيسي أي تجمع؟ (فيديو)

وطن – فضّت قوات الأمن المصرية بالقوة مظاهرة انطلقت من الجامع الأزهر بالقاهرة عقب، صلاة الجمعة، نصرة لقطاع غزة وفلسطين، وتنديداً بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ، 7 أكتوبر الجاري.

وأفاد متظاهرون ناجون من الاعتقال ونشطاء، بأن قوات الأمن قبضت على بعض المتظاهرين دون أن يعرف مصيرهم أو مكان اعتقالهم.

وقالت الصحفية المصرية رشا عزب، عبر حسابها بموقع “إكس” -تويتر سابقاً- إن “النظام المصري لم تعجبه لعبة المظاهرات بعد ما حصل الجمعة الماضية.”

وأضافت أن “ما حصل اليوم ارهاب للعباد.”

وتابعت واصفة ما جرى بأن “الحارات تحولت لموجات بشرية صامتة تحاول أن تفلت من حصار البلطجية وقوات الأمن.”

واستدركت أن “الناس الذين جاءوا إلى الأزهر لتتظاهر هم أناس غاضبون ولا علاقة لهم بالسياسة.. بل غالباً جاءت لنصرة فلسطين وعادت حتى من دون أن تصلي.”

وأرجع العديد من النشطاء في تعليقاتهم سبب فض التظاهرات والقمع الأمني للمتظاهرين في مصر، إلى خشية رئيس النظام عبد الفتاح السيسي من انقلابها ضده، وهو الذي بات يخشى أي تجمع في ظل تراجع شعبيته وحالة الغضب الشعبي – المكتوم ضده حتى الان – خاصة عقب انهيار الوضع الاقتصادي المصري جراء سياساته.

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تشديد أمني

ووفق تقرير لصحيفة “العربي الجديد” حاصرت قوات الأمن المصرية محيط وساحات المسجد الأزهر في وسط العاصمة المصرية القاهرة، منعًا لخروج المسيرات. وذلك خلافًا لما سمح به في أيام الجمعة من الأسابيع القليلة الماضية.

إذ سمحت السلطات المصرية آنذاك بخروج مسيرات حاشدة في عدد من المدن والجامعات والنقابات والأحزاب السياسية، عقب عملية طوفان الأقصى.

وشهد الجامع الأزهر يوم الجمعة الماضي، احتشاد مئات المصلين رغم التشديد الأمني، حيث أغلقت قوى الأمن مداخل ومخارج الأزهر لتبقى التظاهرة داخل الجامع.

حبس المتظاهرين

وأفاد موقع “مدى مصر” أن نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، قررت حبس 26 شخصًا، 15 يومًا، كانت الشرطة قد اعتقلتهم على خلفية تظاهرات يوم الجمعة الماضي المتضامنة مع غزة.

وقال محامون للمصدر إن أغلب المحبوسين من القاهرة.

وحبست «أمن الدولة»، اﻷحد الماضي، 14 آخرين، 15 يومًا على ذمة القضية 2469 لسنة 2023، بتهم مشاركة جماعة إرهابية، والتجمهر، وإذاعة أخبار كاذبة، بعد أن ألقي القبض عليهم في الإسكندرية.