“السبيكر مفتوح”.. وائل الدحدوح يمازح زوجته من مكتب الجزيرة قبل أشهر

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو لمكالمة أجراها مراسل الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، مع زوجته التي فقدها مع اثنين من أبنائه، الأربعاء، في قصف على مخيم النصيرات بالقطاع الذي يتعرض لأشرس عدوان من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق تقرير لقناة الجزيرة، جرت المكالمة المصورة، أثناء عدوان الاحتلال الأخير على غزة، في مايو الماضي.

مكالمة مستعادة لوائل الدحدوح مع زوجته الشهيدة

وخلالها حاول وائل الدحدوح الاطمئنان على زوجته، وعلى أولاده، في ظل القصف الذي كان الاحتلال ينفذه بحق العديد من المنازل فيه.

ويسمع في التسجيل “الدحدوح” وهو يقول: “آه يا أم حمزة اسمعي اسمعي”، وبنبرة تندر حاول أن ينبهها أنه يفتح “مكبر صوت الهاتف” وعليها أن تنتبه لنفسها أثناء الحديث.

“فسحة للترويح”

وقالت القناة إن هذا الفيديو تم تصويره بعد أيام طويلة من التغطية إثر الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة آنذاك.

وتابعت القناة أن فريقها طلب من “وائل الدحدوح” الحديث مع زوجته التي يفتقدها بسبب ظروف التغطية، وكفسحة للترويح عن نفسه المضغوطة جراء العمل وظروف الحرب.

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ويظهر “الدحدوح” في الفيديو وهو يقول لزوجته: “حبيت أتواصل معك وفتحت السبيكر للإطمئنان عليكم الحمد لله على السلامة”.

فترد عليه زوجته: “الله يسلمك يارب ويرزقك”، وتستدرك :”يعطيك الصحة والعافية”. ويسألها الدحدوح عن أمورهم فتأكد له أنها جيدة “الحمد لله”.

وتابعت زوجة وائل الدحدوح، التي استشهدت، الأربعاء: “طوال ما أنت بخير نحن بخير”.

وعاود سؤالها عن الأولاد فتؤكد أنهم بخير، وتسأله بدورها: متى سيعود إلى البيت؟ فيجيبها: “لا أعرف بعد أن ننتهي من العمل وتستتب الأمور سأعود ان شاء الله.” ثم يستأذن منها مشيراً إلى أن هناك انفجاراً في المنطقة وختم بعبارة “إن شاء الله خير” وطلب منها أن تنتبه لأولادهما.

استشهاد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

وفي 25 أكتوبر 2023، استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده الذي لم يكمل الشهرين من عمره، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً نزوحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من أقاربه وأبناء عمومته، في القصف الذي استهدف بيتا يقيم فيه العشرات من عائلته هربا القصف العنيف الذي يستهدف مربعات سكنية كاملة.