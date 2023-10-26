فيديو لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح يغني لفلسطين مع أسرته قبل استشهادهم

وطن- مع استهداف منزل عائلة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، راج على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر، للدحدوح مع أسرته.

وشوهد في الفيديو، وائل الدحدوح وهو يجلس مع أسرته، وكان أغلبهم من الأطفال، فيما كان مراسل الجزيرة يشدو بإحدى الأغنيات عن فلسطين.

✌✌لاكتب اسمك يا بلادي على الشمس الي ما بتغيب

لا مالي ولا اولادي عن حبك مالي حبيب

✌أغنية وطنية جماعية رددها الصحفي #وائل_الدحدوح في وقت سابق مع أسرته التي تعرضت اليوم للقصف الوحشي الاسرائيلي واستشهدت على إثره زوجته وابنته وابنه وعدد من أفراد عائلته#المقطع من فيلم وثائقي pic.twitter.com/7OpbB6HUgz — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) October 25, 2023

وكان الدحدوح يغني مع أسرته، أغنية “بكتب اسمك يا بلادي”، التي تقول كلماتها :”بكتب اسمك يابلادي عالشمس الما بتغيب.. لا مالي ولا ولادي على حبك مافي حبيب”.

وهذا المقطع الذي وُصف بالنادر، مأخوذ من فيلم وثائقي سبق أن نشرته قناة الجزيرة الوثائقية.

استشهاد عدد من أفراد أسرة وائل الدحدوح

وكان وائل الدحدوح على الهواء مباشرة عندما جاءه الخبر الصادم مساء الأربعاء باستهداف جيش الاحتلال لمنزل أسرته التي نزحت إلى مخيم النصيرات.

وارتقى من عائلة الدحدوح 12 شهيدا بينهم تسعة أطفال، وفقد مراسل الجزيرة من أسرته زوجته آمنة (أم حمزة)، وابنه محمود البالغ من العمر 16 عاما، وابنته شام ذات الأعوام الستة، وكذلك حفيده آدم وهو رضيع قدم إلى الدنيا قبل 45 يوما فقط.

وفقد الرجل أسرته رغم أنهم نزحوا إلى مخيم النصيرات، إحدى المناطق التي دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة للتوجه إليها، لكن قصف جنود الاحتلال لحق بهم هناك.

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الجزيرة تدين استهداف عائلة مراسلها وائل الدحدوح

وكانت شبكة الجزيرة قد تقدمت بالعزاء للدحدوح باستشهاد أفراد من عائلته في قصف إسرائيلي.

وأدانت الشبكة الاستهداف العشوائي وقتل المدنيين في القطاع، وحثت المجتمع الدولي على التدخل لوضع حد “لهذه الهجمات الهمجية وحماية أرواح الأبرياء”.

وقالت إنها تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة للزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد أفراد من عائلته، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان الجزء الشمالي من القطاع للنزوح جنوبا.

وأدانت شبكة الجزيرة بشدة، الاستهداف العشوائي وقتل المدنيين الأبرياء في غزة، والذي أدى إلى استشهاد أفراد من عائلة الدحدوح، وحثت المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الهمجية وحماية أرواح الأبرياء.

وعبرت الشبكة، عن قلقها على سلامة مراسليها وطواقمها في غزة، وتحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن أمنهم.