الاستقبال الباهت في عمّان.. هل تعمد الأردن إيصال “رسالة معينة” لماكرون؟ (شاهد)

وطن- في ظل موقف باريس الداعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لاقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبالا باهتا عندما حطّت طائرته في العاصمة الأردنية عمان.

وأظهرت لقطات مصورة مراسم استقبال ماكرون في عمّان، في مشهد وصفه الكثير من النشطاء بأنها صفعة أردنية مُوجهة لفرنسا.

الاردن توجة صفعة لرائيس الفرنسي بسبب

انحيازهم من قضية #غزة حيث قام معالي امين عمّان بأستقبل ماكرون. #الأردن pic.twitter.com/mTqt78oaX2 — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) October 26, 2023

عندما حطّت طائرة ماكرون في مطار ماركا شرق العاصمة عمان، لم ينل استقبالا رسميا وملكيا.

وكان في استقباله رئيس بلدية العاصمة يوسف الشواربة، ومحافظ مدينة العاصمة ياسر العدوان.

مراسم استقبال ماكرون حملت طابعا بروتوكوليا وليس رسميا وذلك بعدما غاب أيّ من وزراء الحكومة أو كبار المسؤولين في استقباله.

هذا المشهد الرسمي أو الحكومي تماشى مع الموقف الشعبي، فقد لاقت زيارة ماكرون رفضا واسعا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

ففي أثناء تظاهرة أردنية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، نُظّمت في منطقة الرابية بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية في عمّان، ردّد محتجون هتافات ضد ماكرون وسياساته بلاده الداعمة للعدوان على القطاع.

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غضب على منصات التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن تحولت أيضا إلى منصة واسعة للتعبير عن الغضب من زيارة ماكرون ومن سياسات بلاده.

وقال محمد الغامدي الأمين العام لاتحاد المنتجين لدول الخليج العربية في تغريدة على منصة إكس: “هل انتهت عظمه واحترام فرنسا في العالم بعد طردها من إفريقيا.. ها هو ماكرون يصل إلى الأردن ويستقبله محافظ عمان دون وجود اي وزير.. أو أن وقوفه لجانب إسرائيل في أحداث غزة جعل حقد وغضب الأردن يظهر في مراسم استقباله”.

هل انتهت عظمه واحترام #فرنسا في العالم بعد طردها من #افريقيا

ها هو #ماكرون يصل الى #الأردن ويستقبله محافظ عمان دون وجود اي وزير

او ان وقوفه لجانب #إسرائيل في احداث #غزه جعل حقد و غضب #الاردن يظهر في مراسم استقباله pic.twitter.com/KHLzuPGYmM — محمد الغامدي (@msgalghamdi) October 26, 2023

كتب الباحث والحقوقي بشار الخطيب: “طريقة استقبال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في الأردن رسالة واضحة وقوية. على جميع الدول العربية توجيه مثل هذه الرسائل الدبلوماسية لأنها الحد الأدنى”.

وغرد الأكاديمي الأردني عبد الله الضمور: “استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون في عمان من قبل عمدتها ومحافظ العاصمة يمثل رسالة لماكرون أن مواقفه السياسية تجاه الحرب على غزة محل استياء في الأردن”.

كما علق النائب في البرلمان الأردني عمر العياصرة على طريقة استقبال ماكرون في عمّان، قائلا إن تصريحات ومواقف الرئيس الفرنسي انعكست على البروتوكول الرسمي الذي اتسم بالبرود في استقبال ماكرون، وعلى التصريحات التي خرجت عن اللقاء الثنائي.

وأضاف في حديث لشبكة CNN بالعربية: “ماكرون أدان المقاومة الفلسطينية ووصفها بأنها إرهاب، ودعا إلى توسيع نطاق التحالف الدولي ضد داعش لمواجهة حماس ولا يرى قتل الفلسطينيين.. ليس من المعقول أن يمنح الأردن ماكرون مساحة وحفاوة سياسية ودبلوماسية وإعلامية على ضوء كل ذلك”.

وتابع: “هذا يشبه تمامًا ما جرى عند إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري والفلسطيني، عشية قصف مستشفى المعمداني في غزة”.