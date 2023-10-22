بلومبيرغ: مصر تصارع سؤال كيف تستفيد من أزمة غزة في معالجة مشاكلها الاقتصادية؟!

وطن – نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية تقريرا مطولا كشفت فيه بأن مصر تصارع سؤالا هاما حول كيف يمكنها استغلال أزمة العدوان على غزة في معالجة مشاكلها الاقتصادية الصعبة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن الحرب بين اسرائيل وحماس أعادت الأضواء إلى دور مصر كمحرك إقليمي رئيسي، مما يوفر مساندة غربية لها وهي تحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية المزمنة.

ووفقا للتقرير، يبدو موقف مصر حاسمًا في مصير أي لاجئين وتدفق مستدام للمساعدات لسكان غزة المحاصرة البالغ عددهم مليوني نسمة بعد أن قطعت إسرائيل الإمدادات الحيوية ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر بفضل وجود علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل وحدود مع غزة.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يفتح المجال أمام أكبر دولة عربية من حيث السكان وهي تصارع أسوأ توقعات اقتصادية منذ عقود، وحيث يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسية بعد أقل من شهرين.

مناقشات إسرائيلية دولية لاستضافة مصر لاجئين من غزة

ووفقا لمسؤولين على دراية بالأمر، لفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت مع نظرائها في العديد من البلدان إمكانية استضافة مصر مؤقتًا للفلسطينيين الفارين من العدوان على غزة، حيث اقترحت إسرائيل أن يتم نقلهم إلى مخيمات خيام في شبه جزيرة سيناء – بتمويل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة – ثم إعادتهم بمجرد انتهاء العمليات العسكرية.

وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن “من الواضح أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تأملان أن تقبل مصر الحوافز الاقتصادية، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية، للسماح لسكان غزة بدخول مصر”.

ومع ذلك، “هناك قاعدة ضئيلة جدًا للسير ضد عقود من السياسة العربية القائمة على عدم السماح بنزوح الفلسطينيين”، كما قالت مبروك، في حين أن الحوافز “قد تنتهي بأن تصبح مسؤولية سياسية، خاصة في عام يشهد انتخابات”.

مفاوضات مصر مع صندوق النقد

وعلى الرغم من ذلك، رأى العديد من الاقتصاديين والمصرفيين والمستثمرين الذين تحدثت معهم بلومبيرغ هذا الشهر في المغرب خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المرجح ان تتلقى مصر بعض الدعم الاقتصادي، أيًا كان موقفها من اللاجئين.

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وكانت مصر التي وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من المناقشات لرفع قيمة برنامج الإنقاذ هذا إلى أكثر من خمسة مليارات دولار بدلاً من ثلاثة مليارات دولار، كما أفاد أشخاص مطلعون على المناقشات لبلومبيرغ هذا الشهر.

وقال التقرير أنه من الممكن أن يضغط المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا على صندوق النقد الدولي في واشنطن لتخفيف متطلباته والمضي قدماً في البرنامج بالرغم من وتيرة الإصلاحات البطيئة في القاهرة، وفقًا لريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية.

حاجة أمريكية لمصر مستقرة

ولفت التقرير إلى أن الصراع الدائر في غزة يذكر الولايات المتحدة وأوروبا بالحاجة إلى ضمان “بقاء القاهرة شريكًا مستقرًا وموثوقًا في المنطقة” و”يستحق الدعم الخارجي”.

واعتبر التقرير أن النشاط الدبلوماسي الأخير المركز حول القاهرة شكل عودة إلى دور مصر التقليدي البارز في كل مناقشة بشأن السياسة بين القوى في المنطقة في النصف الأخير من القرن العشرين.

واستذكر التقرير أن مصر كانت وراء جمع القوات العربية وقيادة الهجوم عام 1973 على إسرائيل مما أدى إلى حرب يوم الغفران، قبل أن يوقع البلدان اتفاق سلام ويتفقان على تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة عام 1980، ليصبحا حلفاء استراتيجيين.

وأشار التقرير إلى أنه بينما يمكن لمصر استيعاب عدد معين من الأشخاص، فإن العواقب السياسية المحلية ستكون “ضخمة”، كما قال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حيث “تعتبر القيادة السياسية هذا خطًا أحمر لا يجب تجاوزه وتفضل مواجهة تفاقم الأزمة المالية على قبول عدد كبير من اللاجئين”.

استغلال مصر لأزمة حرب الخليج

وفقا للتقرير، فقد حصلت مصر على إعفاء نصف ديونها البالغة 20.2 مليار دولار للولايات المتحدة وحلفائها في عام 1991 – واحدة من أكثر حالات إعفاء الديون سخاءً منحتها دول مقرضة – مقابل دعمها لتحالف مكافحة العراق خلال حرب الخليج.

وقال إن الولايات المتحدة أرادت مكافأة الرئيس حسني مبارك على دوره المحوري في تعبئة الدول العربية ضد صدام حسين وتعويض مصر عن الخسائر المالية الفادحة في الحرب كما أرسلت مصر قوات مسلحة للمشاركة.

هل من الصعب إعادة إنتاج ذلك السيناريو الآن؟

في هذا السياق، رأى التقرير أنه في ذلك الوقت، كان هناك توافق عام في الآراء على أنه بما أن الكويت تعرضت للغزو، كان لا بد من دعمها، وفي حين أن “مشاركة مصر لم تلق استحسانًا كبيرًا في الأوساط العسكرية، إلا أنها لم تكن بيعًا صعبًا للغاية وكان إعفاء الديون حافزًا هائلاً إضافيًا”.

إلا أنه وفقا للتقرير، فإن إحدى السبل للخروج من هذا المأزق قد تكون أن تعرض مصر على السعودية دورًا مشتركًا في قيادة القضية الفلسطينية للعالم العربي مقابل الدعم المالي، وفقًا للاستراتيجيين.

وقال التقرير إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد يرحب بذلك وهو على دراية بالغضب المحلي تجاه إسرائيل، بمثل هذه المبادرة لتعزيز مكانته الإقليمية، على الرغم من غيابه عن قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت.

أمل مصر في الحصول على مكافأة

وأوضح التقرير أن الحالة المتقلبة قد توفر فرصًا أخرى لمصر لتولي دور وسيط يمكن مكافأته، كما قال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية.

وقال أنه في الوقت الحالي، ستحاول مصر لعب دور بنّاء “على أمل أن يتم الاعتراف بمساهمتها من قبل شركائها الإقليميين والدوليين وربما مكافأتها اقتصاديًا”.