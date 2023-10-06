صندوق النقد الدولي يوجه آخر تحذير للسيسي: "تعويم الجنيه وإلا ..."

وطن- حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن مصر سوف تنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وقالت في تصريحات لموقع بلومبيرغ الأميركي: “كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق لهذا الأمر بشكل أسرع؛ كان ذلك أفضل”.

وأضافت: “المسألة هنا بسيطة للغاية.. سوف تنزف مصر الاحتياطي المخصص لحماية الجنيه، لكن المشكلة أنه لا البلد ولا البيئة بشكل عام في وضع يسمح بذلك”.

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: “مصر تؤخر ما لا يوجد مفر منه.. وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ”.

وأشارت جورجيفا إلى أن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدما.

تخفيض الجنيه المصري 3 مرات

وكانت مصر قد خفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

فيما انخفض صافي الاحتياطيات الدولية العام الماضي، إلى أدنى مستوى منذ عام 2017 قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى 35 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وما يزال منخفضا بأكثر من الخُمس منذ أعلى مستوى له عام 2020.

بنوك مصرية توقف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه بالخارج

في شأن اقتصادي آخر، أوقف بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج، وذلك لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

وقال عدد من العملاء، إن البنك العربي الإفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي، أرسلا إشعارا للعملاء يفيد بتعليق هذه الخدمة.

وأكد ممثل عملاء البنك العربي الإفريقي الدولي، هذه الخطوة قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في مصر.

في حين قال مصرفي في مصر، إن جميع البنوك تواجه مشكلات مماثلة نتيجة نقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.