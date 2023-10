الغضب يتصاعد ضد محمود عباس في الضفة ورحيله بات مطلبا شعبيا

وطن- مع الجرائم المتزايدة بحق الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ارتفعت الأصوات في الضفة الغربية ومختلف أنحاء فلسطين التي تطالب باستقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (88 عاماً).

وخلال الأيام الماضية تصاعدت وتيرة المظاهرات التضامنية مع قطاع غزة، تخللها مطالب جادة برحيل عباس، قمعتها قوات الأمن الفلسطينية.

ويبدو أن الغضب الشعبي الكبير يأتي بسبب موقف السلطة الفلسطينية ورئيسها، الذي خرج منتقداً سياسات وأفعال حماس قائلاً إنها لا تمثل الشعب الفلسطيني قبل أن يحذفها ويتراجع ويقول إنه وسلطته هي من تمثل وحدها الفلسطينيين حسبما نقله موقع (france24).

وليلعب على الحبلين كعادة الأنظمة المطبعة مع الاحتلال أو تلك التي تميل مع إسرائيل، قام عباس بإدانة قتل المدنيين من الطرفين قبل لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان، الأسبوع الماضي.

ووفق ما نقله مركز “بيسان” للبحوث والإنماء عن المدير التنفيذي “أبيّ العابودي”، فإن محمود عباس “راهن على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي بإلزامهما إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 وإعطاء الفلسطينيين دولة”.

ويضيف العابودي أن “المجتمع الدولي أثبت أنه لا يكترث لدماء الفلسطينيين ومعاناتهم، وهو سبب الغضب الشعبي” حسب زعمه.

وألغيت قمة رباعية كانت مقررة في العاصمة الأردنية عمان بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع زعماء الولايات المتحدة، مصر، والأردن.

وحينها أدان عباس القصف وأعلن الحداد لثلاثة أيام ثم عاد إلى رام الله من الأردن، لكن ذلك لم يخفف من وتيرة الغضب الشعبي المتصاعد ضده وضد سلطته التي لم تحرك ساكناً مما يجري من جرائم بحق الفلسطينيين، حتى بعيداً عن حماس والمقاومة لم تكن ردة فعل السلطة على قدر المأمول حيال الجرائم الإسرائيلية.

Major Palestinian Human Rights Organizations call for the protection of Palestinians from Genocide. #StopGenocide https://t.co/FvfaIzKdYC

— Ubai (@UbaiAboudi) October 14, 2023