الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 1210 ضابطاً وجندياً في صفوفه بالإعاقة منذ بداية طوفان الأقصى

وطن- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إصابة 1210 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بالإعاقة منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

وقال قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع وجمعية المحاربين القدامى والمعاقين إن 1210 جنديًا من قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن أصبحوا حديثًا تحت رعاية القسم منذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجومها على إسرائيل، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ووفقا لبيان قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الغالبية العظمى منهم خرجوا من المستشفى.

تم الاعتراف بإعاقة 329 منهم سريعا

وفي إعلان مشترك لهما، قالت المنظمتان إنه تم الاعتراف بـ 329 شخصًا على أنهم معاقون في إجراء سريع – 88 بالمائة منهم في يوم تقديم الطلبات.

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ووفقا للبيان، لا تشمل هذه الأرقام الجنود المجندين، بل فقط جنود الاحتياط، والجنود المحترفين، والشرطة، وعملاء الشاباك، وما إلى ذلك.

وجاء في البيان أن وزارة الدفاع قامت بتسريع عملية حصول الجرحى وعائلاتهم على المساعدة المالية.

ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين

يأتي هذا في حين ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 306 جنديا وضابطا، وذلك منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في حين بلغ العدد الكلي للقتلى الإسرائيليين أزيد من 1400 قتيل.

ونشر جيش الاحتلال أسماء 3 جنود إسرائيليين جدد قال إنهم قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، قائلا في بيان له: “ينشر الجيش أسماء ثلاثة قتلى إضافيين من الجيش الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم”.