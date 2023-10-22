الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية قوبل ببيان عسكري أثار السخرية

وطن – أثار بيان المتحدث العسكري للجيش المصري بشأن القصف الإسرائيلي لرفح والذي أسفر عن إصابة جنود مصريين، غضباً واستياء واسعاً من رواد منصات التواصل، الذين استنكروا ما وصفوه بالرد الهزيل والمخزي من الجيش وتساءلوا عن فائدة القوات المسلحة التي لا تحمي على الأقل سيادة وأمن حرس حدودها، حسب وصفهم

وكان قصف إسرائيلي أصاب برج مراقبة لحرس الحدود المصري جنوب رفح، وأسفر عن إصابة جنود، فيما قال جيش الاحتلال إنه يأسف للقصف الذي وقع بالخطأ وأنه سيحق بالأمر.

وخرج العقيد المصري غريب عبدالحافظ غريب، متحدث القوات المسلحة، ببيان رسمي ردا على هذا القصف، وصف من قبل العديد من المصريين بالهزيل المنبطح للاحتلال واعتداءاته المتكررة على السيادة المصرية.

بيان المتحدث العسكري المصري يثير السخرية

وجاء في بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة حول الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية: “خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ”.

وأضاف البيان أن الحادثة نتج عنها “إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة “.

أسود علينا وفي الحروب خولات — فَخْرُ الدِين الأزهري 🌙 (@moemennagy200) October 22, 2023

تفاعل المصريين مع بيان القوات المسلحة

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع البيان ومنهم Mohammed El Khawaga الذي علق قائلاً: “تصريح بليد من قيادة خائنة”.

وكتب فخر الدين الأزهري حول الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية: “أسود علينا وفي الحروب نعامة”.

فيما علق عبد الله شاعب: “تم كتابة هذه التغريدة المقتطبة بشدة والذي لا يعتبر بيان صحفي ولا عسكري .. وكأنهم محرجين من الكيان الصهيوني لإن لا يتسببوا في إزعاجه من بعض الكلمات .. وأسفاااه”.

تم كتابة هذه التغريدة المقتطبة بشدة والذي لا يعتبر بيان صحفي ولا عسكري .. وكأنهم محرجين من الكيان الصهيوني لإن لا يتسببوا في إزعاجه من بعض الكلمات .. وأسفاااه ..#مصر#طوفان_الأقصى — عبدالله شاعب (@AbdullahShaeab) October 22, 2023

وذكرت سارة حول الاعتداء الإسرائيلي على السيادة المصرية ساخرة من المتحدث العسكري المصري: “لا تعبت معانا الصراحه ، كمل نوم يعم كتر خيرك”.

فيما سخر مغرد باسم “علي”: “لا تعبت معانا الصراحه ، كمل نوم يعم كتر خيرك .. ان شاء الله نرد عليهم في الاختيار 4”.

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وعلق متابعون: “اعتبروهم متظاهرين طيب” في إشارة إلى أن الجيش المصري لا يتقن سوى الاعتداء على المتظاهرين السلميين واعتقالهم وقمعهم والانبطاح أمام العدو الحقيقي الإسرائيلي.

يذكر أن 9 جنود مصريين أصيبوا، الأحد، إثر قصف من دبابة إسرائيلية، بالقرب من برج تابع لقوات حرس الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، على خط الحدود الفاصل بين مصر وقطاع غزة.