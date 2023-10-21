عمرو أديب يدعو الجيش المصري للاستعداد لمحاربة إسرائيل ويضع سيناريوهين (فيديو)

وطن- دعا الإعلامي المصري عمرو أديب، جيش بلاده للاستعداد لخوض معركة مع إسرائيل، وذلك على وقع التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وقال أديب خلال برنامجه التلفزيوني على قناة “mbc مصر” السعودية، إن مصر تتأثر كثيرا بما يجري في الأوضاع في غزة، معتبرا أن مصر طرف في الأزمة الراهنة.

وأشار أديب إلى أن هناك أصوات في مصر بدأت تتحدث عن ضرورة الاستعداد لمحاربة إسرائيل، داعيا لمتابعة الأمور بدقة وتحديد الهدف من الحرب التي يدعو البعض إليها.

ووضع عمرو أديب، سيناريوهين اثنين توقع أن تؤول الأمور إلى أيهما خلال الفترة المقبلة، الأول أن يتم استهداف مصالح مصرية من قبل إسرائيل ويتم إلصاقها بالجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التحدي الثاني أن تشن إسرائيل قصفا يتعدى الحدود ويصل إلى الأراضي المصرية، وفي هذه الحالة يكون الجيش المصري مطالبا برد الصاع صاعين على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات عمرو أديب، في ظل حالة من الجدل المثار بشأن الموقف المصري من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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السيسي قدم مقترحا للقضاء على المقاومة

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قد اقترح على إسرائيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى صحراء النقب بدلا من سيناء، لحين القضاء على المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وكانت إسرائيل قد شنت قصفا على معبر رفح تكرر لأربع مرات على الأقل، ما أسفر عن إصابة عدد أربعة مصريين كما صرح وزيرالخارجية سامح شكري.

وجاء رد القاهرة على القصف الإسرائيلي، ناعما حيث اكتفت بمطالبة سلطات الاحتلال بوقف الغارات الجوية، من دون أي تأثير.