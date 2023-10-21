“بهجلي” يطالب أردوغان بتدخل فوري إذا لم تتوقف هجمات إسرائيل على غزة خلال 24 ساعة

وطن – قال زعيم حزب “الحركة القومية” التركي المعارض دولت بهجلي، إنه إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على غزة خلال 24 ساعة، فإنه يجب على تركيا أن تتدخل بسرعة وتفعل كل ما تقتضيه مسؤوليتها التاريخية.

وأضاف “بهجلي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” أن “التدخل والقيام بكل ما هو ضروري سيكون من منطلق مسؤولية تركيا التاريخية والإنسانية والدينية.”

واختتم “إن إرثنا هو القيام بمهمة حماية غزة وحمايتها.”

Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) October 21, 2023

وكان زعيم حزب “الحركة القومية” قال في اجتماع مجموعة حزبه، قبل أيام إنه “تم قصف أكثر من ألفي مبنى يسكنه مدنيون. ومن لا يندد بالقتل فهو شريك للقاتل”.

وأردف أن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والقانون، تم إسكاتها في غزة وأصبح الأطفال والرضع والمسنين والنساء وجميع المدنيين والأبرياء أهدافاً حية للرصاص والقنابل والهجمات الوحشية.

“الصامت شريك للقاتل”

وتابع مخاطباً الحاضرين في الاجتماع: “أعتقد أنكم جميعاً قد شاهدتم سواء في الصحف أو على شاشات التلفزيون؛ صور الأم التي أصيبت بجروح خطيرة جراء القصف الإسرائيلي. والجندي الفلسطيني وهو ينظر إليها على النقالة وهي ترقد بلا حراك. وكيف أمسك ذلك الطفل البريء يد أمه بوجهه الدامع، لكن أمه لم لم ترد عليه لأنها استشهدت”.

وأورد بهجلي مقولة مواطنه الكاتب التركي الراحل “جميل ميريتش”: “من لا يجاهر بالرفض للقتل فهو شريك للقاتل”.

اقرأ أيضاً:

وأشار إلى معاناة أهالي غزة حيث بات من الصعب جداً –كما قال- تلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية من مشروب وطعام وملابس وأدوية في ظل ظروف الحرب والحصار.

وتابع متسائلاً :”أين حقوق الإنسان التي لا تُذكر عندما يتعلق الأمر بالأتراك أو المسلمين. وإلى متى سيستمر التسامح مع هذه القسوة والذل.

بهجلي ينتصر لفلسطين: القدس هي الحصن المتين لمقدساتنا

وطالب الزعيم التركي الذي تولى منصب حزب الحركة القومية في يوليو 1997، بمساعدة سكان غزة من خلال فتح ممر المساعدات الإنسانية الذي سيتم إنشاؤه في البحر الأبيض المتوسط مع بوابة الرفاه الحدودية.

وتطرق بهجلي إلى إرسال الولايات المتحدة حاملات طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. واصفاً هذه الخطوة بالتهديد الذي لا يمكن الاستخفاف به”.

وقال إنه لا فرق بين الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في قاعدة غوانتانامو العسكرية، التي أقامتها الولايات المتحدة على أرض استأجرتها من كوبا، وبين المأساة الإنسانية في غزة.

وأضاف إن إخواننا الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وليسوا عاجزين. والأمة التركية معهم بصلواتهم ودعمهم.

أردوغان: توسيع الهجمات ضد غزة لن يجلب سوى المزيد من الألم والموت

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد قال في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “إكس” تويتر سابقاً- الجمعة، إن توسيع الهجمات ضد غزة لن يجلب سوى المزيد من الألم والموت والدموع بقتل الأطفال والنساء والمدنيين”.

Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 20, 2023

وتابع: “من الواضح أنه لا يمكن ضمان الأمن بقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس. لا يمكنك أن تعبد من خلال الظلم.

وأردف: “بدلا من التراجع عن خطأها والتصرف بمنطق الدولة، تتصرف الإدارة الإسرائيلية كمنظمة بتحريض من جهات غير إقليمية”.