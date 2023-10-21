الحرب على غزة.. هل تورطت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل بالفسفور الأبيض؟ (أدلة مهمة)

وطن- نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا عن مدى تورط الولايات المتحدة في استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة.

وقال التقرير إن استخدام الفسفور الأبيض في مثل هذه الظروف يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وفي 12 أكتوبر، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يوضح أنها تحققت من لقطات تظهر أن إسرائيل استخدمت قذائف الفسفور الأبيض في ميناء مدينة غزة وكذلك المناطق الريفية في جنوب لبنان.

وفي مقاطع الفيديو التي راجعتها المجموعة الحقوقية، حددت هيومن رايتس ووتش جولة الذخائر المستخدمة في ميناء غزة على أنها قذائف مدفعية فسفورية عيار 155 ملم.

وفي اليوم التالي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها الخاص، الذي قالت فيه إن لديها “أدلة دامغة توثق استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقذائف الفسفور الأبيض المدفعية في المناطق المدنية المكتظة بالسكان في غزة.

وأضاف التقرير أن العديد من هذه الاستخدامات يمكن اعتبارها أعمالاً عشوائية غير قانونية.

ووثّق التقرير قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض على بلدة سديروت الإسرائيلية، الواقعة بالقرب من الحدود مع غزة.

وفي صورة قامت منظمة العفو الدولية بتحليلها، وجدت أن القذائف كانت تحتوي على العلامة D528، وهو رمز تعريف الجيش الأمريكي للقذائف التي تحتوي على الفسفور الأبيض.

تساءل التقرير: “هل يعني هذا أن الولايات المتحدة زودت الجيش الإسرائيلي بقذائف الفسفور الأبيض، والتي تم استخدامها بعد ذلك في منطقة مكتظة بالسكان، وهو انتهاك للقانون الدولي؟”.

أفاد الخبراء بأن الأدلة التي تربط كل هذه الأمور معًا ليست موجودة بعد. وقال بريان كاستنر، خبير الأسلحة والمحقق في منظمة العفو الدولية: “إن حقيقة وجود رمز دوديك الأمريكي – رمز تعريف وزارة الدفاع – كان دليلاً على ما بداخله، وليس على أن الولايات المتحدة صنعت تلك الطلقة بعينها”.

وأضاف: “الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي والجيش الإسرائيلي متشابكون للغاية، لذلك يستخدم مصنعو الأسلحة الإسرائيليون أحيانًا التسميات والرموز الأمريكية لأنها أسهل من إنشاء رموز خاصة بهم”.

وتابع: “من أجل معرفة ما إذا كانت الجولات المعنية قد تمت من قبل الولايات المتحدة، سيتطلب الأمر رؤية رقم المخزون الوطني (NSN)، والذي يتضمن جزء منه رمزًا مكونًا من رقمين يشير إلى بلد المنشأ. رموز الولايات المتحدة هي 00 و 01”.

وأوضح كاستنر أن رموز NSN هذه تُستخدم في كل شيء في الجيش، بدءًا من أغطية الإطارات وحتى الشاحنات التي يبلغ وزنها طنين.

واستكمل: “أحتاج إلى رقم المخزون الوطني الذي قد يكون أو لا يكون مختومًا فعليًا، ومدقًا في معدن الجولة نفسها. وهذا الرمز سيخبرنا بشيء ما”.

ومع ذلك، فإنه ليس لغزا أن لدى إسرائيل قذائف الفسفور الأبيض التي تصنعها الولايات المتحدة. وقال كاستنر: “توفر الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة، وفي هاتين الجولتين تحديداً، M825 وM825A1، من المؤكد تقريباً أن الولايات المتحدة قدمتها في الماضي”.

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ما هو الفوسفور الأبيض؟

الفسفور الأبيض مادة كيميائية تستخدمها الجيوش في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ. وتشتعل المادة عندما تتلامس مع الأكسجين، ويمكن بعد ذلك أن تحترق بشدة عند درجات حرارة شمال 800 درجة مئوية.

وتم اكتشاف المادة منذ أكثر من 300 عام على يد كيميائي ألماني في هامبورغ، وبعد استخدامها في عدد من الحالات، بما في ذلك إشعال أعواد الثقاب، بدأ استخدامها لأغراض عسكرية.

كسلاح، الفسفور الأبيض سهل الاشتعال، ويصعب إخماده، ويحترق عند درجات حرارة عالية ويمكن أن ينتشر بسرعة.

وقال جون تشابيل، زميل المناصرة والقانوني في مركز المدنيين في الصراع (المدني)، إن “الفسفور الأبيض مروع بشكل خاص عند استخدامه كسلاح. والمعاناة الإنسانية التي تصاحبه مزعجة بشكل خاص”.

وأضاف: “بالطبع، هناك حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الأسلحة في منطقة مكتظة بالسكان، غزة، وأن العلاج الطبي محدود للغاية، وأن البنية التحتية الطبية قد تعرضت لأضرار بالغة.”

الفسفور الأبيض في الحروب

في النزاعات المسلحة، تستخدم الجيوش الفسفور الأبيض كستار من الدخان، حيث توفر سحب الدخان الأبيض التي تولدها غطاءً لكتائب الدبابات أو تحجب بشكل عام رؤية الطرف الآخر. والمادة قادرة على التدخل في تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وكذلك أنظمة تتبع الأسلحة، مثل صواريخ أرض جو.

واستخدام الفسفور الأبيض ليس محظوراً بموجب القانون الدولي، لكن استخدامه في المناطق المكتظة بالسكان محظور قانوناً.

ويحظر البروتوكول الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، استخدام الأسلحة المصممة أساساً لإشعال النار في الأشياء أو التسبب في إصابات حروق ضد المدنيين.

وفيما يتعلق بأي تواطؤ أمريكي في هذا الأمر، يقول خبراء إنه من الصعب تحديد المسؤولية القانونية، بسبب عدم اليقين بشأن متى تم تسليم القذائف إلى إسرائيل، وما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أيًا من قذائف الفسفور الأبيض التي قدمتها الولايات المتحدة في غزة.

وقال تشابيل: “في حين أن هناك بالتأكيد مسؤولية أخلاقية إذا قامت الولايات المتحدة بنقل الفسفور الأبيض إلى إسرائيل، إلا أن المسؤولية بموجب القانون الدولي تصبح أكثر تعقيدا”.

وأضاف: “لأن الولايات المتحدة ربما تكون قد نقلت قذائف الفسفور الأبيض بشكل كبير قبل بدء الهجوم الحالي، وبما أنه من غير الواضح ما إذا كان صناع القرار قد قاموا بنقلها مع علمهم بأنها ستستخدم بهذه الطريقة، فإن المسؤولية القانونية أقل وضوحا”.