محمد رمضان “بعد جلسة تدليك” يتذكّر غزة ويهاجم الجيوش العربية! (شاهد)

وطن- بعد الهجوم عليه من قبل متابعيه ومعجبيه واتهامهم له باستفزازهم بعد نشر فيديو له وهو يخضع لجلسة تدليك دون أن يتفوه بكلمة تجاه ما يجري في غزة، انفجر الفنان المصري محمد رمضان في وجه متابعيه غضبا، موجها رسالة نارية للجيوش والحكومات العربية.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على “انستغرام” استجابة لنداء محبيه ومعجبيه، عبر فيه عن تضامنه مع غزة.

واستنكر “رمضان” مطالبة البعض له بأن ينشر تصريحات على لسانه حتى يصل صوت العرب للخارج، قائلا: “يوصل لمين؟”.

محمد رمضان يتساءل: متى سنستخدم السلاح؟

وقال أن المفروض أن “صوتنا يوصل لبلادنا.. بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة وبنشتري أسلحة ودبابات وطيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها”.

وتساءل محمد رمضان:”هنستخدمها إمتى الأسلحة دي؟”، مستنكرا اللجوء للغرب لإسماع صوتنا.

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جبن وعدم رجولة!

وأكد على أن اللجوء للغرب هو “قمة الجبن وعدم الرجولة”.

وانفجر غاضبا بالقول: “لما يقولوا عاوزين نكتب بالإنجليزي عشان برة يعرفو إننا بننضرب.. أنت فين وفين بلدك وفين جيشك”.

وقال غاضبا:” صوتك يوصل لحكومتك.. قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب..انجز شيء..مين اللي هييجي يدافع عن عربي زيي وزيك؟”.

محمد رمضان يستفز متابعيه

وكان ناشطون قد تهموا محمد رمضان بعدم المسؤولية والاستفزاز بعد نشره مقطع فيديو وهو يقوم بتدليك جسده وعمل باديكير برفقة اثنتين من النساء.

وظهر محمّد رمضان في الفيديو جالسا على كرسي وعاريا من الجزء العلوي من جسده، في حين قامت فتاة بتدليك ظهره، وأخرى بعمل باديكير لقدميه.