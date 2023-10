سفارة إسرائيل في الإمارات تسخر من مجزرة المعمداني بكاريكاتير وقح

وطن- نشرت قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في دبي، كاريكاتيراً وصف بالوقح لسخريته من قصف مستشفى المعمداني في غزة، الذي راح ضحيته المئات من الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال.

ووصلت وقاحة القنصلية الإسرائيلية إلى اتهام الفلسطينيين بقصف بعضهم البعض، مظهرة برسمة رديئة أحدهم (زعمت أنه من المقاومة) وهو يرسل الصواريخ إلى إسرائيل وأحدها تسقط في مستشفى المعمداني.

Hamas & Islamic Jihad don't care about any human life. First, they murdered our kids and elderly in Israel. Then, they fired a rocket aiming to kill more Israelis, which fell short and landed in a Gazan hospital, killing the most vulnerable population in Gaza. Shame on them. pic.twitter.com/rCkedQvils

