fbpx
    الهدهد

    سفارة إسرائيل في الإمارات تسخر من مجزرة المعمداني بكاريكاتير وقح

    بعد جريمة المعمداني تعمدت قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في دبي تشويه الحقائق عبر كاريكاتير يتهم المقاومة
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    الكاريكاتور الذي نشرته قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في دبي
    الكاريكاتور الذي نشرته سفارة إسرائيل في الإمارات

    وطن- نشرت قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في دبي، كاريكاتيراً وصف بالوقح لسخريته من قصف مستشفى المعمداني في غزة، الذي راح ضحيته المئات من الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال.

    ووصلت وقاحة القنصلية الإسرائيلية إلى اتهام الفلسطينيين بقصف بعضهم البعض، مظهرة برسمة رديئة أحدهم (زعمت أنه من المقاومة) وهو يرسل الصواريخ إلى إسرائيل وأحدها تسقط في مستشفى المعمداني.

    وشارك الكاريكاتير حواراً ذاتياً بين المقاوم ونفسه وهو يردد: “اه طيب مش مهم بنتهم العدو الصهيوني”. فيما وصفه متابعون بأنه “أوقح وأكثر رسمة تشوه الحقائق.”

    كاريكاتير وقح من قنصلية الاحتلال في الإمارات

    ورصدت (وطن) أبرز التعليقات حول الكاريكاتير الذي أثار استنكاراً ورفضاً حتى على حساب قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في دبي ومنها: “حماس لا تمتلك أي نوعية صواريخ تسبب هذا الضرر”.

    • اقرأ أيضا: 
    نتنياهو يبرر قتل أطفال غزة ويصفهم بأطفال الظلام!

    بينما شارك آخر فيديو من مستشفى المعمداني عقب مجزرة القصف الإسرائيلي نشرته منصة “إيكاد” ويظهر حجم الدمار الكبير الذي لا يمكن أن يكون ناجماً عن قصف صاروخي كما يزعم الكاريكاتير. إنما هو قصف جوي تم من طائرة تابعة للاحتلال.

    مجزرة مستشفى المعمداني

    والمستشفى المعمداني الذي أسسته الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، يقع في أحد المربعات السكنية في حي الزيتون ضمن قطاع غزة وتحيط به كنيسة القديس برفيريوس ومسجد الشمعة ومقبرة الشيخ شعبان.

    • اقرأ أيضاً: 
    الأدلة تفضح إسرائيل.. كيف قصف الاحتلال مستشفى المعمداني وما الذي يثبت تورطه بالمجزرة؟
    كيف حرضت “بي بي سي” ومهدت لقصف مستشفى المعمداني في غزة؟

    كما أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين وتحول جثامين بعض الضحايا لأشلاء مبعثرة وتفحم البعض الآخر.

    آثار قصف مستشفى المعمداني
    آثار قصف مستشفى المعمداني

    والغارة على المستشفى ليست الأولى حسبما أراد الكاريكاتير القادم من سفارة الاحتلال في الإمارات إظهاره بل نفذت طائرات الاحتلال في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري غارة سابقة عليه أدت لإصابة 4 من كوادره الطبية حسبما نقلته الجزيرة.

    ولليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. مخلفة حتى اللحظة أكثر من 3478 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفا.

    وكان أبشع المجازر التي ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية طيلة هذا الايام، قصف مستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى إلى استشهاد 500 فلسطيني، و314 مصابا حالة 28 منهم حرجة.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.