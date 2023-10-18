دماء ضحايا المعمداني لم تجف .. مجزرة جديدة بمخيم المغازي ومشاهد مروعة

وطن – لم تمر ساعات على مجزرة مستشفى المعمداني المروعة، حتى ارتكبت سلطات الاحتلال مجزرة أخرى وقصفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة المحاصر والمنكوب.

والأربعاء، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفاً عنيفاً على النازحين داخل مدرسة تابعة للأونروا وأسفرت الغارة عن سقوط عشرات الضحايا إلى جانب العديد من الجرحى حالات بعضهم خطرة.

مجزرة جديدة بمخيم المغازي

وانتشرت لقطات عديدة توثق مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين داخل مدرسة الأونروا.

بينما قامت فرق الإنقاذ بانتشال عشرات الشهداء والجرحى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في حين يبدو أن حال غزة باتت تجسده المقولة: “ﺇﻥ ﺳﺄﻟﻮﻙ ﻋﻦ غزة .. فقل ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺷﻬﻴﺪ، ﻳُﺴﻌﻔﻪ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﻳُﺼﻮﺭه ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﻳﻮﺩّﻋﻪ ﺷﻬﻴﺪ، ﻭﻳُﺼﻠّﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﻴد”.

كما أظهر مقطع مصور شابة فلسطينية وهي تبكي على فراق والدها الذي قضى بقصف اللاحتلال وهي تحمل وسادته التي كان يتوسدها.

وتتوالى الأخبار والمشاهد المبكية من القطاع المحاصر مع تكرار المجازر المروعة بحق الفلسطينيين المدنيين، الذي غالبيتهم من النساء والأطفال ضمن القطاع المحاصر الذي يفتقر لكافة الخدمات والبنى التحتية التي تلبي أدنى متطلبات المعيشة.

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ولليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة حتى اللحظة أكثر من 3478 شهيدا، بينما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفا.

وكان أبشع المجازر التي ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية طيلة هذا الايام، قصف مستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى إلى استشهاد 500 فلسطيني، و314 مصابا حالة 28 منهم حرجة.