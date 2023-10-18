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    رياضة

    الجزائر تُعلق كافة أنشطتها الرياضية حتى إشعار أخر تضامناً مع فلسطين

    الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلق جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار أخر تضامناً مع الشعب الفلسطيني
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تعليق جميع الأنشطة الرياضية في الجزائر
    الجزائر تعلق كافة الأنشطة الرياضية تضامناً مع فلسطين

    وطن- علق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأربعاء، كافة أنشطته الرياضية الكروية حتى إشعار أخر، تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة لليوم ال12 على التوالي.

    وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ” تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، واحتراماً لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الصهيوني الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة”.

    تعليق كافة الأنشطة الرياضية في الجزائر

    وأضاف البيان، ” قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الكاف)، تعليق كافة المنافسات الكروية حتى إشعار أخر لاحق”.

    كما وجاء قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين من الأطفال والنساء النازحين داخل ساحة مشفى المعمداني وسط مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 500 مواطن فلسطيني، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

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    ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه العنيفة على قطاع غزة لليوم ال12 على التوالي، في ظل الصمت العالمي والدولي على ما يحدث في غزة من مجازر بشعة بحق المدنيين وقصف المباني السكنية على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

    تعليق كافة الأنشطة الرياضية في الجزائر
    الجزائر وتعليق الأنشطة الرياضية تضامنا مع فلسطين
    الاتحاد الجزائري لكرة القدم

    وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين أكثر من 3 ألاف مواطن فلسطيني، كما وأصيب نحو 12 ألف جريح آخرين بجراح مختلفة.

    تعليق الاتحاد الجزائري كافة الأنشطة الرياضية تضامناً مع فلسطين
    الاتحاد الجزائر كرة القدم

    وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد وافق الأحد، على استضافة جميع مباريات الرسمية وغير الرسمية للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم (الفدائي) في التصفيات الآسيوية المزدوجة داخل ملاعب بلاده.

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