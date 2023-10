الأمير تركي الفيصل ساوَى بين حماس وإسرائيل .. ويهاجم قطر في لقاء تلفزيوني

وطن – في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، أدان الأمير تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية الأسبق، حماس وإسرائيل على ما يحصل في غزة، في تصريحات تتماشى مع سياسة حاكم المملكة الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يقود مشروعا للتطبيع مع الاحتلال دمره “طوفان الأقصى”.

وجاءت تصريحات تركي الفيصل، التي انتقد فيها أيضا استضافة قطر للمتحدث باسم حماس، في لقاء تلفزيوني له قبل يومين، على هامش ندوة في “معهد بيكر” للسياسة العامة، بمناسبة مرور نصف قرن على الحظر النفطي.

وسألته المذيعة: هل تجد أنه من المقلق أن تستضيف قطر حاليا متحدثا باسم حماس؟.

ليجيب تركي الفيصل: “أعتقد أن القلق ليس مقتصرا على قطر وحدها، بل هو قلق يتعلق بأي شخص يتحدث باسم حماس، والأفراد الذين يمكنهم دعم مثل هذه المنظمة وقد طرحت ذلك في حديثي اليوم.”

لتطرح عليه المذيعة سؤالا آخرا: يمكن أن نقول إن هذا يشبه في الأساس استضافة المملكة العربية السعودية لأسامة بن لادن بعد أحداث 11 سبتمبر؟

فأجابها مدير المخابرات السعودية الأسبق:”نعم كما قلت هذا هو ما أجده مثيرا للقلق بالطبع. وأنشطة حماس ضد الشعب الفلسطيني موثقة جيدا وكذلك الطريقة التي تعاملوا بها مع السلطة الفلسطينية عندما استولوا على غزة في عام 2006.”

وأضاف:”لذا، كما أشرت سابقا، لست صديقا لحماس، وأعتقد أن أي شخص يقدم الدعم لهم يجب أن يحاسب.”

تركي الفيصل: لا أؤيد الخيار العسكري في فلسطين وأفضّل العصيان المدني

وأدان الأمير تركي الفيصل خلال كلمته بمعهد بيكر، أيضا “تحويل إسرائيل الأموال القطرية لحماس رغم إنها تسميها منظمة إرهابية”، حسب قوله.

