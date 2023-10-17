معتز مطر ينفجر غضبا ويكشف ما فعلته الإمارات خلال مباراة مصر والجزائر بشأن غزة (فيديو)

وطن- ثار الإعلامي المصري معتز مطر غاضبا بسبب ما شهدته مباراة مصر والجزائر الودية التي أقيمت في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال خلال برنامجه التلفزيوني، إن أجواء المباراة جاءت مستفزة لما يتعرض له الفلسطينيون، من هتافات وأهازيج وأغنيات، في حين لم يجرؤ الفريقان العربيان على الوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين.

وأضاف أن الإمارات منعت دخول علم فلسطين للمدرجات خلال المباراة، موضحا أن إقامة المباراة نفسها في هذا التوقيت أمر مستفز لا سيما أنها مباراة ودية وكان بالإمكان تأجيلها.

وأشار معتز مطر إلى أن مشجعي الجزائر هتفوا لثوان قليلة لشهداء فلسطين، لكن شيئا آخر لم يحدث، على الرغم من أن الفلسطينيين يتعرضون لقصف وحصار بشكل غير مسبوق، وأوضح أن هذا الحصار مشارك في كل العرب بشكل رئيسي.

وعرض مطر جانبا من الهتافات التي جاءت على مضض، من قبل عدد قليل من مشجعي الجزائر.

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وكانت الإمارات قد استضافت مباراة ودية بين منتخبي مصر والجزائر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في حين غابت أي معالم واضحة للتضامن مع فلسطين.

صورة محمد صلاح وعلم فلسطين

وبعد المباراة، تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة للاعب المصري صلاح، تزعم أنه يتوشح بعلم فلسطين على كتفه، عقب انتهاء مباراة مصر والجزائر.

لكن تبين أن الصورة مفبركة وغير حقيقية، واتضح أن الصورة الأصلية تعود إلى عام 2019 وكان حينها يرتدي اللاعب علم مصر وليس فلسطين، وتمت فبركتها.

وفي الصورة الحقيقية، كان محمد صلاح يحتفل بتتويج فريقه ببطولة كأس العالم للأندية في قطر مع ناديه ليفربول.