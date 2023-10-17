تميم البرغوثي: “الحرب الإسرائيلية حرب وجودية أخيرة تهدد مصر والأردن” (فيديو)

وطن – حذر الشاعر وأستاذ العلوم السياسية الفلسطيني تميم البرغوثي، من خطر يهدد الدول العربية في حال انتصر الاحتلال الإسرائيلي في حربه “الوجودية الأخيرة” حسب وصفه.

وقال “البرغوثي” في لقاء مصور مع قناة (رؤيا) الأردنية: “حرب الكيان الصهيوني هي الحرب الأخيرة له وهي هجمات تهدد الأردن ومصر.. وكل دولة مجاورة لفلسطين بأن تبقى مشتتة وضعيفة.”

ولفت تميم البرغوثي إلى أن هذه الحرب هي الأخيرة والوجودية للاحتلال أو المقاومة، فإما أن يقضي على الفلسطينيين أو أن “يُهزم” وينتهي.

الحرب الأخيرة والوجودية

وأوضح تميم في لقائه: “في هذه الحرب إما أن يقضي علينا الاحتلال أو أن يسقط نظام الفصل العنصري في دولة أغلبيتها فلسطينيون”.

وتابع الشاعر الفلسطيني: “عدوان الاحتلال خطر وجودي على مصر والأردن.. وخطر على الضفة والسلطة الفلسطينية”.

ورأى “البرغوثي” أن الاحتلال يهاجم غزة “لأنها الأقوى في المكونات الفلسطينية محذراً من خطر قد يدفع لتهجير الفلسطينيين”.

الاحتمال الأكبر يقترب!

وذكر أستاذ العلوم السياسية والشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي عن الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة: “نحن الآن أمام الاحتمال الأكبر وهو الاجتياح البري لقطاع غزة، و ما يقوم به جيش الاحتلال من مجازر لايخيف المقاومة الفلسطينية”.

وخاطب البرغوثي في لقائه مع قناة رؤيا السلطة الفلسطينيية، داعياً إياها لتحمل مسؤولياتها عبر آلاف المقاتلين التابعين لها الذين يحملون السلاح، ويجب أن يدافعوا عن شرف بلادهم ضمن كل المواثيق التي وقعوا عليها.

وتواصل غزة التعرض لهجوم وحشي عنيف وحصار تسبب بكارثة إنسانية كبيرة، ضمن قطاع يقطنه مئات الآلاف من النساء والأطفال والمدنيين، الذين يتعرضون لقصف ممنهج يستهدف مساكنهم والبنى التحتية المدنية التي يتواجدون فيها.