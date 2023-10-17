الإمارات في خطاب صهيوني: حماس لا تمثل الفلسطينيين وقتلت إسرائيليين أبرياء (شاهد)

وطن- أبدت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، تعاطفا مع الإسرائيليين بعد عملية طوفان الأقصى، وكررت عبارات دأب الإسرائيليون على ترديدها وهي أن حركة حماس لا تمثل الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة مندوبة الإمارات خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المندوبة الإماراتية في كلمتها: “هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، لا يمكن تبريرها”.

وتحدثت عن أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا ما سمته “القتل العشوائي للمدنيين الإسرائيليين الأبرياء”، واحتجاز 199 منهم كرهائن، بمن فيهم الأطفال، على حد قولها.

وأشارت لانا زكي نسيبة إلى أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا سكان غزة الذين يعانون أشد المعاناة يومياً، الأمر الذي يستدعي الحاجة الملحة لوحدة المجلس بشأن هذا الملف.

وحاولت المندوبة الإماراتية، حفظ ماء الوجه بالقول إن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أمر أساسي لتحقيق كل الأهداف الإنسانية.

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وأوضحت أن بلادها صوتت لصالح مشروع روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة لأنه يستجيب للاحتياجات الإنسانية، لكنها أبدت شعوراً بخيبة الأمل لكون مشروع القرار لم يحظَ بموافقة المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي صوت برفض مشروع القرار الروسي بشأن غزة، والذي دعا إلى وقف إنساني لإطلاق النار والتنديد بالعنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.

ارتماء إماراتي في أحضان الإسرائيليين

وخطاب لانا زكي نسيبة المندوبة الإماراتية يأتي في سياق ارتماء بلادها في أحضان الإسرائيليين، في ظل التقارب الكبير بين الجانبين والذي يأتي على حساب القضية الفلسطينية.

وطوال الأيام الماضية، وراج وسم “أولاد زايد صهاينة العرب“، صبّ من خلاله النشطاء غضبهم الواسع على المتصهينين الذين يدافعون عن الاحتلال.

وهناك الكثير من النشطاء والإعلاميين في السعودية والإمارات، أثاروا حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بسبب دفاعهم عن إسرائيل وحربها على غزة، واستهداف الشعب الفلسطيني ومقاومته عقب عملية طوفان الأقصى.