محمد صلاح يتبرع لأهل فلسطين بعد حملة انتقادات واسعة له بسبب موقفه

وطن- أكدت تقارير صحفية مصرية، بأن النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تبرع لدعم أهل فلسطين المتضررين في قطاع غزة، نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لليوم العاشر على التوالي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، رامي الناظر، في تصريح صحفي له نشرته صحيفة اليوم السابع، بأن النجم المصري محمد صلاح بالفعل تبرع للهلال الأحمر، تحت بند دعم أهالينا في غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي.

محمد صلاح يتبرع لأهل فلسطين

وأضاف الناظر، ” لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم إلا أن الأمر مؤكد بأن اللاعب صلاح قام بالفعل بتنفيذ هذا الأمر”.

كما وأردف، ” محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذين يملكون قاعدة عريضة من الجماهير، ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي”.

وواصل، ” محمد صلاح هي المرة الأولى التي يتبرع فيها لصالح الهلال الأحمر المصري..”.

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موقف محمد صلاح من القضية الفلسطينية

وتعرض لاعب ليفربول وقائد المنتخب المصري صلاح، لحملة انتقادات واسعة من قبل الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية موقفه المحايد تجاه ما يحدث في فلسطين وخصوصاً الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

كما وخسر اللاعب صلاح على ضوء موقفه الذي لم يعبر عنه تجاه ما يحدث في فلسطين، نحو مليون متابع ويزيد خلال الأيام القليلة الماضية عبر جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل.

فيما دافع بعض النشطاء وإعلاميين مصريين عن موقف محمد صلاح المصري، معللين ذلك بأنه مجرد لاعب كرة قدم وليس قيادي سياسي.

يذكر بأن محمد صلاح وزملائه في المنتخب المصري، يستعدون لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره الجزائري، الاثنين، على ميدان ملعب (هزاع بن زايد) في دولة الإمارات، خلال فترة التوقف الدولي.