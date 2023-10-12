مسؤول في البيت الأبيض يكذب ادعاء بايدن بأنه شاهد صورا لأطفال يهود مقطوعي الرؤوس!

وطن- في إطار الحملة الكاذبة التي تقوم بها إسرائيل لتبرير قتلها للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، روجت الآلة الإعلامية للاحتلال مزاعم قيام مقاتلي القسام بقطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية طوفان الأقصى.

وتبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الراوية أثناء مخاطبته زعماء الجالية اليهودية في مائدة مستديرة أمس الأربعاء، حيث أشار إلى الادعاء المروع الذي قدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بايدن: “من المهم أن يرى الأمريكيون ما يحدث” . “لقد كنت أفعل ذلك منذ فترة طويلة – لم أعتقد مطلقًا أنني سأرى أو تأكدت من صور الإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الأطفال”.

مسؤول أمريكي يكذب بايدن

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، قال مسؤول في الأمن القومي لإذاعة NPR إن بايدن كان يشير إلى تقارير إعلامية عندما أدلى بهذا التصريح، وذلك وفقا لما أكده موقع “إنسايدر” الامريكي.

وذكرت شبكة “سي إن إن” ليلة الأربعاء أن مسؤولا في البيت الأبيض قال إنه لا بايدن ولا الإدارة قد شاهدا هذه الصور وأن بايدن كان يشير إلى تعليقات المسؤولين الإسرائيليين والتقارير في وسائل الإعلام.

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مصدر الإشاعة

وكانت صحفية تعمل في قناة i24News الإسرائيلية أول من ادعى أن الأطفال الرضع قُتلوا في كيبوتس كفر عزة الإسرائيلي، حيث قالت في البداية “تم إخراج 40 طفلاً، على الأقل، على نقالات”.

وزعمت الصحفية نيكول زيديك فيما بعد البيان قائلة إن “الجنود أخبروني أنهم يعتقدون أن 40 رضيعاً وطفلاً قتلوا”.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرائد نير دينار لموقع “انسايدر” إن الجنود الإسرائيليين عثروا على جثث أطفال، بما في ذلك بعضها مقطوعة الرأس، في كيبوتز كفار عزة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال دينار إن الجيش الإسرائيلي “لا يستطيع تأكيد أي أرقام”، لكنه وصف الوضع في الكيبوتس بأنه “مذبحة” تم فيها “ذبح الأطفال بوحشية على طريقة داعش”.

لا تأكيد

وأثار هذا الادعاء غضباً وتشكيكاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الضغط لتقديم أدلة على هذا الادعاء المروع، أخبر دينار موقع “إنسايدر” أن الجيش الإسرائيلي لن يقوم بإجراء مزيد من التحقيق في هذه الادعاءات وأن القيام بذلك سيكون “قلة احترام للموتى”.

وأضاف: “لن نحقق في حالة الجثث، وحتى لو فعلنا ذلك، فلن نعلق علنًا على حالة جثث المدنيين لدينا والأطفال الرضع”.

وقال دينار إن ادعاء الأطفال مقطوعي الرأس جاء بناءً على ما نقله الجنود على الأرض إليه وإلى آخرين في الجيش.

وقال: “ليعلم القراء أن الجندي الذي تعامل مع الجثث كان هذا ادعاءه”. “ليس لدي دليل ولا أبحث عن واحد.”