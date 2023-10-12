إيلون ماسك يسخر من التحيز الإعلامي الغربي لإسرائيل (شاهد)

وطن – سخر الملياردير الأمريكي والرئس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات و”سبيس إكس” للصواريخ، ومالك منصة “X” (تويتر سابقا) إيلون ماسك من تحيز الإعلام الغربي لإسرائيل.

واستعان إيلون ماسك بمقطع فيديو من برنامج “توداي شو” الذي كان يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت، فضح فيه أسلوب الإعلام الغربي في في التعامل مع أي شيء يتعلق بإسرائيل.

وبحسب الفيديو الذي يعود لقبل 9 سنوات، فقد صور “ستيوارت” بشكل ساخر ارتفاع صوت الإعلام الغربي واندفاعه بكل قوته للدفاع عن إسرائيل، دون أن ينطق حرفا حول ما تعرض له الفلسطينيين من تنكيل.

This clip is 9 years oldpic.twitter.com/2r6BZnaDis — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2023

الاتحاد الاوروبي يحذر إيلون ماسك من المحتوى الداعم للمقاومة

وكان إيلون ماسك قد رفض دعوة مفوض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون بحذف المحتوى الداعم للمقاومة في قطاع غزة تحت مزاعم احتوائها على معلومات مضللة ومغلوطة.

وكتب “بريتون” في رسالة لـ”ماسك” مهددا إياه بعقوبات أوروبية: “تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة”.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

إيلون ماسك يرفض التهديد

ليرد ماسك على “بريتون” حول فيديو يسخر من تحيز الغرب لإسرائيل قائلا:” سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو النهج الذي أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه”.

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لماذا لا يُعلن الاحتلال عدد صواريخ المقاومة الفلسطينية التي يتم اعتراضها؟

كما طلب “ماسك” من “بريتون “إدراج المخالفات التي أشار إليها في 𝕏 ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، مختتما رده بقول “شكرا”.

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports. Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them. Merci beaucoup. — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023

وفي رد آخر، قال له ماسك حول تحيز الغرب لإسرائيل:” نحن نأخذ أفعالنا في العلن. لا صفقات في الغرف الخلفية. يرجى نشر مخاوفك بشكل صريح على هذه المنصة.”

We take our actions in the open. No back room deals. Please post your concerns explicitly on this platform. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2023

إسرائيل تشن حملة تضليل ضد المقاومة

وكانت إسرائيل قد شنت حملة تضليل واسعة النطاق من خلال الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين ارتكبوا “مذابح” بحق “المدنيين”، ووصلت إلى حد الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين “قطعوا رؤوس الأطفال”، وهي الكذبة التي أطلقتها قناة i24 العبرية.

الإعلام الغربي يروج بكثافة لإشاعة قتل الأطفال وقطع رؤوسهم

وتبنت وسائل إعلام غربية، منها صحف بريطانية مثل الصن والتايمز والإندبندنت وتليغراف وميل ومترو وأكسبريس وغيرها هذا الزعم الإسرائيلي ووضعته في عناوين رئيسية “حماس تقتل 40 طفلاً” و”حمس قطعت رؤوس أطفال”، دون أي دليل أو صورة أو مقطع فيديو أو حتى تأكيد رسمي من جانب جيش الاحتلال عندما طلبت ذلك منه مؤسسات إعلامية غربية أخرى، مثل قناة سكاي نيوز البريطانية، التي رفضت، على مدى 3 أيام، نشر القصة انتظاراً لرد من جيش الاحتلال.

Sky News is not reporting that Israeli babies were beheaded as their chief correspondent on the ground didn't see evidence and Israel has declined to confirm it 3 times. The unverified claim nevertheless leads the Times, Telegraph, Mail, Express, Indpendent, Sun and Metro. pic.twitter.com/8IGndneCa8 — Alex Nunns (@alexnunns) October 10, 2023

بايدن يتبنى الإشاعة والبيت الأبيض ينفي

ووصل الأمر لتبني الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمر نفسه، حتى زعم انه شاهد الصور بنفسه، وهو ما نفاه لاحقا مسؤول في مجلس الأمن القومي، لذي أكد بأن لا الرئيس ولا أي أحد من الإدارة شاهد مثل تلك الصور.