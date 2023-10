إيلون ماسك يسخر من التحيز الإعلامي الغربي لإسرائيل (شاهد)

وطن – سخر الملياردير الأمريكي والرئس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات و”سبيس إكس” للصواريخ، ومالك منصة “X” (تويتر سابقا) إيلون ماسك من تحيز الإعلام الغربي لإسرائيل.

واستعان إيلون ماسك بمقطع فيديو من برنامج “توداي شو” الذي كان يقدمه الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيوارت، فضح فيه أسلوب الإعلام الغربي في في التعامل مع أي شيء يتعلق بإسرائيل.

وبحسب الفيديو الذي يعود لقبل 9 سنوات، فقد صور “ستيوارت” بشكل ساخر ارتفاع صوت الإعلام الغربي واندفاعه بكل قوته للدفاع عن إسرائيل، دون أن ينطق حرفا حول ما تعرض له الفلسطينيين من تنكيل.

وكان إيلون ماسك قد رفض دعوة مفوض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون بحذف المحتوى الداعم للمقاومة في قطاع غزة تحت مزاعم احتوائها على معلومات مضللة ومغلوطة.

وكتب “بريتون” في رسالة لـ”ماسك” مهددا إياه بعقوبات أوروبية: “تلقينا من مصادر موثوقة، تقرير عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة”.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

ليرد ماسك على “بريتون” حول فيديو يسخر من تحيز الغرب لإسرائيل قائلا:” سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو النهج الذي أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه”.

مسؤول في البيت الأبيض يكذب ادعاء بايدن بأنه شاهد صورا لأطفال يهود مقطوعي الرؤوس!

لماذا لا يُعلن الاحتلال عدد صواريخ المقاومة الفلسطينية التي يتم اعتراضها؟

كما طلب “ماسك” من “بريتون “إدراج المخالفات التي أشار إليها في 𝕏 ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، مختتما رده بقول “شكرا”.

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.

Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.

Merci beaucoup.

— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023