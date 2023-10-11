وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل لتبادل النساء والأطفال من الجانبين

وطن – كشفت وسائل إعلام غربية عن تفاصيل وساطة حالية تقوم بها دولة قطر، بين حركة المقاومة حماس والاحتلال الإسرائيلي، لتبادل النساء والشباب من الجانبين.

ويكثف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا 1055 شهيدا و5184 جريحا، بينما ارتفع عدد قتلى إسرائيل على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200، وشنت كتائب القسام، الأربعاء، ضربات صاروخية جديدة على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان.

وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل

وبحسب ما ذكره مصدر دبلوماسي مطلع على المناقشات لمراسلة CNN بيكي أندرسون، تجري قطر جهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل النساء والأطفال الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل “النساء والمراهقات الفلسطينيات المحتجزات في السجون الإسرائيلية”.

#عاجل: #قطر تجري جهود وساطة بين حماس وإسرائيل لتبادل النساء والشباب من الجانبين

تابع آخر تطورات الصراع الدائر بين #إسرائيل و #حماس عبر الرابط التالي https://t.co/NhWtBLN132 #طوفان_الأقصى — CNN بالعربية (@cnnarabic) October 11, 2023

وفي أحدث التطورات للحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية وحماس منذ، السبت، أعلنت “الجبهة الداخلية الإسرائيلية” الاشتباه بعملية تسلل في منطقة “معالوت ترشيحا” القريبة من الحدود مع لبنان، ودعت كل السكان إلى التزام الملاجئ في المناطق من حيفا وحتى أقصى الشمال.

القسام هاجمت مربضا للآليات والأفراد شرق غزة

ومن جانبها قالت كتائب القسام، إنها هاجمت مربضا للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري.

كما كشف بيان للكتائب أنها قصفت مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز “آر 160″، بينما أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صافرات الإنذار تدوي في حيفا، كما سُمع دوي انفجارات وتم رصد حالات فرار نحو الملاجئ.

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وأعلن مستشفى رمبام في حيفا بدء العمل في إطار حالة الطوارئ.

القناة 12 الإسرائيلية، أفادت من جانبها بالاشتباه باختراق 15 طائرة شراعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة “أفيفيم”.

وقالت “الجبهة الداخلية الإسرائيلية”، إن صفارات الإنذار تدوي في بيسان وطبريا وصفد وديشون بعد تسلل طائرات معادية.

من جهتها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن التحذيرات من تسلل طائرات معادية تشمل منطقتي حيفا والكرمل.