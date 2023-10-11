بالفيديو.. صواريخ القسام تدك حيفا على رأس الإسرائيليين وفرار جماعي نحو الملاجئ

وطن – وثقت مقطع فيديو متداولة بثتها وسائل إعلام عبرية، حالة فزع بين المستوطنين الإسرائيليين في حيفا وهروبهم الجماعي نحو الملاجئ بعد قصف المقاومة للمدينة المحتلة برشقات صاروخية مكثفة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء، في القاهرة، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين.

كتائب القسام تقصف حيفا وتصعد

وأظهرت صور ومقاطع فيديو حالة فرار نحو الملاجئ في حيفا، وإطلاق صافرات إنذار بالتزامن مع إعلان القسام استهداف المنطقة.

ووثقت الفيديوهات حالة من الهلع أصابب المستوطنين في حيفا المحتلة بعد وصول صواريخ المقاومة إليها، ضمن عملية “طوفان الأقصى” في يومها الخامس.

وأظهرت لقطات أخرى صواريخ القسام تدك حيفا لتثير حالة هلع بين المستوطنين في “كريات بياليك” القريبة من المنطقة المحتلة نتيجة وصول صواريخ المقاومة من قطاع غزة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أعلنت أنها قصفت مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز “آر 160″.

وأعلن مستشفى رمبام في حيفا بدء العمل في إطار حالة الطوارئ.

وسبق صواريخ القسام التي تدك حيفا، قصف عنيف مماثل من قبل حماس لعسقلان، والذي بدء الثلاثاء، بعد تحذير كتائب القسام للاحتلال من قصف المدنيين في قطاع غزة.

والأربعاء، أيضا طلبت سلطات الاحتلال من سكان عسقلان التزام الملاجئ إثر حدث أمني.

صافرات الانذار تدوي في اراضي حيفا المحتلة

و هروب المستوطنين pic.twitter.com/wYCzWlBu5v — شامل نيوز 🇰🇼 (@shamel__news) October 11, 2023

عملية “طوفان الأقصى” مستمرة والاحتلال يتخبط

وتواصل مقاتلات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ردا على الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها حماس، السبت.

وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200، منذ بدء المعارك فجر السبت، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 2900.

وبحسب بيان للصحة الإسرائيلية، فإن العدد مرشح للزيادة مع استمرار المعارك من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات “غلاف غزة” من جهة أخرى.