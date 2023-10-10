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    الهدهد

    مفتي سلطنة عمان يتوشح بالكوفية الفلسطينية دعما للمقاومة (شاهد)

    الشيخ أحمد الخليلي لا يترك مناسبة تتعلق بالقضية الفلسطينية إلا وعبر عن رأيه لداعم لها
    وطنبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    مفتي عمان الشيخ أحمد الخليليwatanserb.com
    مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي

    وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، متوشحا بالكوفية الفلسطينية، تضامنا مع غزة.

    وظهر الشيخ أحمد الخليلي وهو يجلس في أحد المجالس المخصصة فيما يبدو لتلقي الدروس الدينية، واضعا حول عنقه الكوفية الفلسطينية التي حملت صورة لقبة الصخرة المشرفة وشعار حركة حماس.

    الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يتوشح الكوفية الفلسطينية
    الشيخ أحمد بن حمد الخليلي يتوشح الكوفية الفلسطينية

    وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من اول المباركين لإعلان كتائب القسام إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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    وقال الخليلي في بيان نشره عبر حسابه بمنصة “إكس“: “وفق الله المقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها عن حقوقها المشروعة واستبسالها في مواجهة العدو الغاشم المحتل”.

    وأضاف بيان عمان حول طوفان الأقصى: “نسأل الله النصر العزيز والفتح المبين”، ثم ختم بالآية القرآنية التي تقول “وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ”.

    بيان مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي عن عملية طوفان الأقصى
    بيان مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي عن عملية طوفان الأقصى

    إشادة كبيرة بإنجاز المقاومة

    وقال في بيان لاحق:” نحيي من أعماق قلوبنا الشعب الفلسطيني المسلم الشقيق على وحدته وتلاحمه ومسارعته إلى تحرير ترابه المقدس، ونواسيهم في شهدائهم الأبرار؛ داعين المسلمين جميعا دولا وشعوبا وأفرادا إلى الوقوف بجانبهم ماديا ومعنويا.”

    بيان تضامن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مع المقاومة والشعب الفلسطيني
    بيان تضامن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مع المقاومة والشعب الفلسطيني

    دعم الشيخ الخليلي للقضة الفلسطينية

    يشار إلى أن الشيخ أحمد الخليلي له الكثير من المواقف المشرفة المدافعة عن القضية الفلسطينية والمقاومة.

    وأكد في آخر مقابلة صحفية له مع قناة “الجزيرة” على موقف السلطنة الداعم لقضية فلسطين،مشددا على أن المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه “لا مساومة على هذه القضية”.

    وسبق أيضًا أن أصدر بيانا أثنى فيه على جهود المرابطين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، مبشرا بعودة قريبة للمسجد الأقصى إلى أهله وتحرير فلسطين من الاحتلال.

    ولا يترك لشيخ أحمد الخليلي الذي يعارض التطبيع مع دولة الاحتلال مناسبة تخص فلسطين إلا وأدلى بدلوه فيها.

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