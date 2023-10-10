الجيش الأردني يصدر بيانا حول الطائرة الأمريكية المزعومة التي كانت تقل عتاداً لإسرائيل

وطن- بعد ترويج وسائل إعلام إسرائلية للخبر، نفى مصدر عسكري أردني ما وصفها بالمزاعم الكاذبة المتعلقة بهبوط طائرات أمريكية تنقل عتادا عسكرا لإسرائيل في أحد القواعد الأردنية.

وأكد المصدر العسكر الأردني في تصريحات لقناة “المملكة” أن الطائرة المزعومة لم تهبط في الأراضي الأردنية، وتم منحها فقط تصريح عبور للأجواء الأردنية وفق الإجراءات القانونية بعد التأكد بأنها لا تحمل أية معدات.

واعتبر المصدر الأردني أن ترويج مثل هذه الشائعات يأتي في إطار حملة تشويه للمواقف الأردنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتضحيات قواته المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.

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وكانت القناة 12 العبرية قد روجت خبرا مفاده بوصول طائرة عسكرية أمريكية في قاعدة أردنية كانت في طريقها لإسرائيل محملة بالعتاد العسكري الداعم لدولة الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية.

مسار الطائرة يؤكد عدم هبوطها في الأردن

وأكد ناشطون أمس عدم قدرة الطائرة المزعومة على الهبوط في قاعدة الأمير حسن في الأردن، حيث استدلوا على ذلك بأنه كانت تحلق على ارتفاع 13.450 ألف قدم.

كما أوضحوا أنه وفقا للخرائط الرادارية، فإن الطائرة مسارها قادم من خارج الأردن ومنطقة انطلاقها بعيدة عن أي قاعدة جوية أردنية.

وأكدوا أن الطائرة علاقتها بالأردن كانت فقط المرور لا أكثر ولم تهبط فيه.