تفاعل مع كلمة ميا خليفة عن إسرائيل.. ونشطاء: “أحرجت حكام العرب”

وطن- هاجمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، اللبنانية ميا خليفة، الاحتلال الإسرائيلي قائلة إنه سبب المأساة الحالية في المنطقة وليست حماس، في كلمة مصورة لها لاقت تفاعلا بين النشطاء، حيث قارنوها ببعض من وصفوهم بـ”صهاينة العرب” الذين عبروا عن دعمهم صراحة للاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأكدت ميا خليفة في الكلمة التي بثتها عبر حسابها بانستغرام، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” غير مسؤولة عما يحصل من “مأساة فهي نشأت بعد الاحتلال بسنوات” حسب وصفها.

وأوضحت نجمة الأفلام الإباحية السابقة: “حماس لم تظهر إلا في عام 1987 عشرين سنة بعد ظهور الكيان المحتل”.

وتابعت عن حركة المقاومة التي تشن حالياً عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الإسرائيلي: “إنهم ولدوا داخل الاحتلال كنوع من المقاومة.. الاحتلال لم يحدث بسببهم”.

نجمة الأفلام الإباحية أحرجت حكام العرب

وبينما أشاد بموقفها العديد من النشطاء بعيدا عن طبيعة عملها السابق، ـ واعتبروه مشرفا وأفضل من موقف بعض حكام العرب ـ حسب وصفهم، تعرضت ميا خليفة في نفس الوقت لهجوم واسع من مناصري الصهيونية العرب واليهود، بعد نشر العديد من التغريدات التي تفضح الاحتلال وممارساته.

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وفي هذا السياق كتب مغرد بأسلوب ساخر:”تخيل لما مايا خليفة تبقى صاحبة موقف واضح من قضية فلسطين وأنت مستخبي وخايف تكتب كلمة.”

ودون آخر:”عندما يكون موقف مايا خليفة أشرف من الكثير من حكام العرب..

فاعلم أنك أمام قطعان غنم يقادون حيث يريد مشغلهم تحية للممثلة الاباحية التي عرت مدعي الشرف.”

وكانت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، قد بدأت سلسلة تغريداتها منذ بدء عملية طوفان الأقصى السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلقت ميا خليفة آنذاك بتغريدة جاء فيها: “إذا كنت تنظر الى الحالة في فلسطين، ولا تقف إلى جانب الفلسطينيين، فأنت على الجانب الخطأ، وتناصر نظام الفصل العنصري، والتاريخ سوف يوضح ذلك”.

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انتقادات لأمريكا وإسرائيل

كما انتقدت ميا خليفة الإدارة الأمريكية بعد إعلانها عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية عاجلة إلى اسرائيل. وقالت: “الإدارة الأمريكية تمول الفصل العنصري من أموال دافعي الضرائب”.

ونشرت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، خلال الساعات الماضية مجموعة صور لفلسطينيين يتمسكون بأرضهم، وكتبت عليه مخاطبة المحتلين الإسرائيليين: “الأرض التي تقتلون لأجلها، ليست لكم”.

وواظبت ميا خليفة خلال اليومين الأخيرين، على إعادة نشر صور الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون آلة القتل الاسرائيلية في غزة والضفة و صور الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.