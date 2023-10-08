تصدي أولييفه جيرو التاريخي بعد طرد حارس فريقه ماينان في الدوري الإيطالي (شاهد)

وطن- نجح النجم الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم فريق ميلان، في التصدي التاريخي لهدف محقق من قبل الفريق المنافس جنوى، بعد تغيير مركزه والتحول لحارس مرمى بعد طرد حارس فريقه مايك ماينان بالبطاقة الحمراء في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

وتعرض حارس مرمى ميلان مايك ماينان للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال98 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة أمام منافسه جنوى، على ميدان ملعب ( لويجي فيراريس).

تصدي أوليفييه جيرو في الدوري الإيطالي

وكانت نتيجة مباراة ميلان وجنوى حتى الدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية أحداث اللقاء، تشير إلى تقدم ميلان بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع اللاعب كريستيان بوليسيتش.

كما وبعدها تعرض حارس ميلان للطرد مايك ماينان بعد خروجه من خارج منطقة الجزاء ليتصدى للكرة، واصطدامه بلاعب الفريق المنافس جنوى أوكوبان، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الحارس بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR).

لكن الملفت هو ارتداء المهاجم الفرنسي جيرو قميص زميله الحارس ماينان بعد تعرضه للطرد، لتولي مهمة حراسة شباك مرمة فريقه في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة، إلى جانب نجاحه في التصدي لكرة مباغتة والتمكن من الإمساك بها داخل منطقة الجزاء.

مباراة ميلان ضد جنوى

ونال الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم نادي ميلان، التحية والإشادة من قبل جماهير ميلان الإيطالي المتواجدة داخل مدرجات ملعب المباراة، بعد نهاية المباراة بفوز ميلان على جنوى بهدف نظيف دون رد.

وبهذا الفوز اعتلى فريق ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 21 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف إنتر ميلان برصيد 19 نقطة.

فيما تجمد رصيد الفريق المنافس جنوى عند 8 نقاط في المركز ال15 من ترتيب دوري الكالتشيو الممتاز للموسم الجاري.