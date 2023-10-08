“القسام” تقتل قائد كتيبة الاتصالات داخل مقر فرقة غزة .. ورُتب رفيعة تحت أرجل المقاومة

وطن – قتل قائد كتيبة الاتصالات 481 المقدم في جيش الاحتلال الاسرائيلي سهار مخلوف، خلال الاشتباكات في مقر فرقة غزة في قاعدة رعيم العسكرية، ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ونشر نشطاء على موقع إكس، تظهر لحظة مقتل قائد كتيبة الاتصالات 481، حيث شوهد وهو غارق في دمائه.

📸مقتل قائد كتيبة الاتصالات 481 المقدم سهار مخلوف خلال الاشتباكات مع #كتائب_القسام في مقر فرقة غزة في قاعدة "رعيم" العسكرية. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/zrGmnLxgzc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

بدورها، قالت كتائب القسام إن قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 قتل خلال الاشتباكات التي وقعت في قاعدة رعيم.

#عاجل | كتائب القسام: "مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي" pic.twitter.com/iVs3jXgbVT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 8, 2023

كما أعلنت كتائب القسام صباح الأحد، مقتل مارتن كوزميتزاك، وهو قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

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في غضون ذلك، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن من بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة، كلا من قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

💥عاجل | مقتل قائد لواء "ناحال" في جيش الاحتلال العقيد يوناتان شتاينبرغ خلال الاشتباكات مع المقاومين بالقرب من معبر كرم أبو سالم. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/hKrgl6zjKr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت، أن المقاومين سيطروا على قاعدة رعيم العسكرية مقر قيادة فرقة غزة وعادوا إلى القطاع.

عاجل مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب #القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية مقر قيادة فرقة غزة المعادية ثم عودتهم إلى قطاع #غزة بعد تنفيذ الواجب .#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/r1YJzC7TsY — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 8, 2023

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الأحد ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا منذ بدء القتال حتى الآن، وهو عدد ليس نهائياً ويزداد مع مرور الوقت واستمرار القتال.

بينما نشر جيش الاحتلال أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم السبت في الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن 30 شرطيا إسرائيليا قتلوا منذ بداية هجوم طوفان الأقصى.

وأشارت المصادر العبرية إلى وجود 1864 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 حالتهم خطرة منذ بدء هجوم حماس.

📸صور لعناصر وضباط الشرطة الاسرائيلية الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع #كتائب_القسام خلال عملية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/LeHXyWON3n — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

على الجانب الآخر، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 313 شهيدا و1990 جريحا حتى صباح الأحد.

يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية على منازل المدنيين.

وتؤكد كتائب القسام على أن عملياتها متواصلة، ولا زالَ مقاتلوها يخوضون اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام صباح السبت، أنها ستعلن خلال الساعات المقبلة عن عدد الأسرى الإسرائليين لديها، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود ما لا يقبل عن 100 أسير بيد المقاومة.

📷صور لعدد من جنود جيش الاحتلال الذين وقعوا في قبضة كتائب القسام خلال معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/9b6VU5S8CO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸مشاهد جديدة لحظة أسر مقاتلي كتائب القسام مجموعة من جنود الاحتلال خلال معركة #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/YtAsxlaYsz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📷مشاهد تاريخية .. المقاومة الفلسطينية تأسر مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين والذهول والرعب على وجوههم، ضمن عملية #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/dgMXx1TuN5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

في حين تؤكد شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجو مسلحين يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

في حين ردّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.