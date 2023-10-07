من السعودية والإمارات.. “صهاينة العرب” يعلنون كل الدعم لإسرائيل ضد طوفان الأقصى

وطن- أثار عدد من النشطاء والإعلاميين في السعودية والإمارات، حالة غضب واسعة عبر مواقع التواصل بعد هجومهم الذي وُصف بالمخزي على الشعب الفلسطيني والمقاومة، والدفاع عن الاحتلال وإسرائيل صراحة، عقب عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة حماس، السبت، وكبدت العدو الصهيوني خسائر فادحة على شتى المستويات.

ودفع هذا الأمر النشطاء عبر السوشيال ميديا لوصف هؤلاء، الذين جاء على رأسهم الأكاديمي السعودي الدكتور كساب العتيبي، والكاتب الصحفي هاني مسهور المحسوب على الإمارات ويقيم فيها، والناشط المعروف لؤي الشريف، وغيرهم بـ”صهاينة العرب” وأكدوا أنهم يستحقوا هذا اللقب بجدارة.

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“طوفان الأقصى” يفضح صهاينة العرب في السعودية والإمارات

عملية “طوفان الأقصى” التي أثارت حالة تضامن واسعة ودعم عبر مواقع التواصل للفلسطينيين والقاومة، اعتبرها الكاتب اليمني المقيم في الإمارات هاني مسهور “عرقلة للتطبيع السعودي الإسرائيلي من قبل حماس”.

وزعم أن “الشعب الفلسطيني سيدفع وحده ثمن شن حرب مفتوحة مع جيش إسرائيل.”

ليأتيه الرد المفحم من مواطنه علي البخيتي، الصحفي والسياسي اليمني البارز:”العب بعيد يا شاطر أنت وضاحي خلفان وتركي ال الشيخ، عندما يتحدث الرجال وفوهات البنادق يصمت الصغار.”

وتابع:”السلام الحقيقي مع الفلسطينيين، أصحاب الأرض، وليس مع الإماراتيين والسعوديين، واليوم فهمت إسرائيل الدرس جيدًا.”

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كساب العتيبي يشوه عملية “طوفان الأقصى”

أما الأكاديمي السعودي الدكتور كساب العتيبي، الذي تفاجأ النشطاء قبل سنوات من تحوله إلى موالاة النظام السعودي والعودة للمملكة دون توضيح الأسباب، بعدما كان من أبرز معارضي النظام لسنوات طويلة، فقد حاول تشويه عملية “طوفان الأقصى” بمزاعم واهية عرضته لانتقادات حادة.

ومنها ما كتبه الشاعر محمد المسمري:”يا غبي بني اسرائيل فاوضوا الله في بقرة وتريدوهم يردوا فلسطين عشان جهود السعودية.”

فيما سخر آخر من تضامنه مع الاحتلال:”تعازينا لجنابك الكريم ونتفهم شعوركم والمأساة التي تعانون منها.”

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من السعودية.. مطالب بتشكيل تحالف دولي للقضاء على أهل غزة

وفي المملكة العربية السعودية أيضا، وعبر غرفة شات جماعية، طالب ما وصفهم النشطاء بـ”الصهاينة العرب” وعلى رأسهم لؤي الشريف وبدر السعدون، وهم يصرخون بتشكيل تحالف دولي للقضاء على أهل غزة، معبرين عن تخوفهم من انتصار أهل فلسطين.

وهاجم مغرد باسم “عبدالواحد” المتحدثون في الغرفة بالقول:”سورة المنافقون أطول من سورة الكافرون.. ولذا إحذر من الكافر مرة ومن المنافق ألف مرة.”

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وفي ذات السياق كتب أيمن العناني:”يوم خرج المسلمون للجهاد هناك من تخلف ولم يخرج … الأكيد أنهم خلفو جيل كبير منذ تلك اللحظة.”

“طوفان الأقصى” ورعب في إسرائيل

وبعد الخسائر الفادحة التي لحقت بالاحتلال ومقتل أكثر من 300 شخص حتى الآن في حصيلة غير نهائية، أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أنه وقّع أمرًا يقضي بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن قطع الطاقة الكهربائية عن غزة سيفاقم من أزمة المشافي في القطاع التي تعاني ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، مشيرة إلى أن الوقود في مجمع الشفاء الطبي في القطاع لا يكفي سوى ليومين فقط.

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وأشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في ساعات مبكرة من صباح، السبت، في الذكرى الخمسين لما يعرف لدى الاحتلال بـ”حرب يوم الغفران”، يمكن اعتباره أكبر فشل استخباراتي على مر العصور، كما اعترفت صحف عبرية شهيرة بالهزيمة الساحقة.

كما أقرت صحيفة “معاريف” العبرية بفضيحة جيش الاحتلال، وتفوق حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ضمن عملية “طوفان الأقصى“.

وقالت إن الهجوم الفلسطيني على إسرائيل “فشل استخباري إسرائيلي هائل صدم العالم كله”، وأضافت أن “الحكومة تفاجأت بالهجوم”.

واعتبرت الصحيفة أن جيش الاحتلال لم يقم بمهمته، وأضافت: “قيادات إسرائيل كانت نائمة بينما كانت المقاومة تدك المستوطنات والقواعد العسكرية”.