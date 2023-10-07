سؤال أحمد طه الذي أحرج أفيخاي أدرعي وإسرائيل على الهواء (فيديو)

وطن- في مداخلة بالفيديو على قناة “الجزيرة مباشر” مع الإعلامي أحمد طه، تهرّب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” أكثر من مرة من سؤال دعاه للكشف عن عدد الأسرى والقتلى الإسرائيليين في عملية “طوفان الأقصى” التي زلزلت الكيان الإسرائيلي وأظهرت هشاشته خلال ساعات قليلة.

ويقول مقاتلون من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، إنهم يحتجزون ما لا يقل عن 50 أسير حرب بعد اجتياح العديد من نقاط التفتيش والأحياء الإسرائيلية.

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أفيخاي يتهرب من سؤال أحد طه عن عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين

وتجاهل أفيخاي أدرعي سؤال مذيع قناة الجزيرة المصري أحمد طه، عندما سأله عن عدد أسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

ليتحدث أدرعي عن أن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية، ويتهرب من السؤال ليكرره عليه “طه” مجددا، ليرد بأن المعطيات والأرقام غير واضحة حتى الآن.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اعترف بأن هناك قتلى وجرحى وأسرى حرب وأن هناك المئات من ” المخربين” من حماس-حسب وصفه- دخلوا الأراضي الإسرائيلية المحتلة.

ولدى سؤاله عن عجز الجيش الإسرائيلي عن معرفة عدد أسراه لدى كتائب عز الدين القسام، أجاب أفيخاي أدرعي بلغة مراوغة أن “هناك أرقاما ومعطيات يعرفها الجيش وهناك ما لا يعرفه الجيش ويحقق فيه.”

وأضاف مرتبكا:”سنبلغ الجمهور الإسرائيلي بهذه المعطيات أولا ثم ننقلها لوسائل الإعلام.”

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وأصر “أفيخاي” على تجاهل السؤال والمداورة ثانية، مشيراً إلى أن الجمهور الإسرائيلي هو الأولى بمعرفة هذه المعلومة أولاً، وبعدها سيتم نشرها على وسائل الإعلام.

وزعم أن المهم الآن تركيز الجهود الدفاعية والهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.