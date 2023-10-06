جورجينا في استاد الأول بارك تشجيعا لرونالدو بإطلالة مثيرة ورونالدو يحييها من أرض الملعب (شاهد)

وطن- وثقت جورجينا رودريغيز حضورها في ستاد الاول بارك لتشجيع شريكها كريستيانو رونالدو في مباراته مع النصر ضد نادي أبها التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

ونشرت جورجينا عبر خاصية “الستوري” عبر حسابها على “انستغرام” مقطع فيديو يوثق تواجدها برفقة أبنائها في الاستاد، مظهرة شريكها رونالدو في الملعب قبل بدء المباراة وهو يبادلها وأبنائه التحية.

كما نشرت جورجينا صورة توضح إطلالتها لمثيرة داخل الاستاد، حيث ارتدت هوت شورت رمادي، مع توب أبيض ضيق كشف بطنها بشكل مثير.

وفي لقطة أخرى من الخلف، ظهرت جورجينا وهي تقوم بربط شعرها، محاولة إبراز مفاتنها بعد كشفها عن فتحة واسعة للتوب من الظهر.

التعادل الإيجابي

يشار إلى أن فريق النصر بقيادة المدرب لويس كاسترو، تعادل إيجابيا أمام نظيره فريق أبها بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ستاد الأول بارك.

وافتتح فريق النصر نتيجة اللقاء بإحرازه هدفا في الدقيقة الثالثة في الشوط الأول عن طريق لاعبه أوتافيو.

وأضاف نادي النصر، الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق لاعبه البرازيلي تاليسكا.

وقلص أبها نتيجة اللقاء، بإحرازه هدفا في الدقيقة 36 عن بالشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، أحرزها لاعبه سعد بقير.