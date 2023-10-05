رونالدو يرفض مكافأة نادي النصر والأخير يكافئ أكثر معجبيه بطريقة غير متوقعة (شاهد)

وطن- كشف الناقد الرياضي السعودي، سعود الصرامي، بأن لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو رفض صرف مكافأة ناديه بمناسبة الفوز ببطولة العرب.

وخلال استضافته في برنامج “الديوانية” المذاع على قناة “الرياضية”، أكد “الصرامي” على أن كريستيانو رونالدو يتمتع بثقافة عالية، وليس مجرد شخص يسجل أهداف، وفق قوله.

وقال: “عندما قررت إدارة النصر صرف مكافأة بطولة العرب للفريق، رفض رونالدو استلامها وطلب أن يتم صرفها على ناس أو في شيء يخدم النادي”.

وفي سياق آخر، كافأ نادي النصر اليوتيوبر الشهير “سبيد” المعروف بعشقه لكريستيانو رونالدو، بعد إعلانه عن تخليه عن دعم مانشستر يونايتد، والتفرغ لـ”العالمي” فقط، بعد 36 عاما من تشجيعه مانشستر يونايتد.

اليوتيوبر سبيد يعلن تخليه عن تشجيع مانشستر يونايتد

وعقب نهاية مباراة منشستر يونايتد وغلطة سراي، كتب اليوتيوبر الأمريكي الشهير “سبيد” عبر حسابه الرسمي على منصة “X” )تويتر سابقا): “هذا كل شيء، الصفقة انتهت، لم أعد مشجعا لمانشستر يونايتد، لقد كنت عضوا في النادي منذ عام 1987 وأحمل التذاكر الموسمية منذ عام 1999، لكن لن أجدد تذاكري الموسمية مرة أخرى، أما عن تين هاغ (مدرب مانشستر يونايتد) وأونانا (حارس المرمى) فقد قمت بحظرهم من اليوم”.

وأضاف: “سأصبح مشجعا للنصر من الآن فصاعدا، هناك يعرفون كيف تدار كرة القدم”.

من جانبه، تفاعل حساب نادي النصر على منصة “X” مع تدوينة “سبيد”، إذ أعلن عن تخصيص النادي السعودي تذاكر موسمية لليوتيوبر الأمريكي.



لقاء رونالدو مع سبيد

وسبق لـ”سبيد” أن التقى رونالدو على هامش مباراة البرتغال والبوسنة في يونيو الماضي، وحينها لم يتمكن اليوتيوبر الأمريكي من احتواء حماسه وسعادته بمقابلة لاعبه المفضل.