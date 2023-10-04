موعد مباراة ليفربول القادمة أمام سان خيلويزي والتشكيلة في الدوري الأوروبي

وطن- يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه البلجيكي رويال سان خيلويزي، الخميس، في منافسات الأسبوع الثاني من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ويستضيف ملعب (آنفيلد) مباراة ليفربول وسان خيلويزي، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لدور المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام سان خيلويزي

بينما ستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت عمان والإمارات، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تبث وقائع مجريات اللقاء بين ليفربول ورويال سان خيلويزي البلجيكي، عبر شبكة قنوات ( بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث المسابقة القارية الأوروبية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Premium 1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ليفربول وسان خيلويزي

وسيلعق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024، المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيلة مباراة ليفربول ضد سان خيلويزي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة أمام منافسه رويال سان خيلويزي، بتشكيلة أساسية متوقعة في بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع ليفربول: جو غوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستير، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

مركز الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، كودي جاكبو (لويس دياز).

ويتصدر فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الأوروبي لدور المجموعات برصيد 3 نقاط، فيما يحل الفريق المنافس سان خيلويزي البلجيكي في المركز الثالث من جدول المجموعة المنافسة برصيد نقطة واحدة.