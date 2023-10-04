تركي آل الشيخ يُهين عمرو أديب أمام الملايين بصورة! (شاهد)

وطن – نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة مع المذيع المصري عمرو أديب، أرفقها بتعليقٍ اعتبره مغرّدون “مهيناً” بحق الأخير.

وعبر حسابه في فيسبوك الذي يتابع أكثر من 13 مليون متابع، نشر تركي آل الشيخ، صورته مع عمرو أديـب، وعلّق عليها: “انا وأحد المعجبين”. الأمر الذي عدّه متابعون ومعلّقون “إهانة” جديدة وصريحة بحق المذيع المقرب من النظام المصري .

وقال أحد المعلقين على الصورة: “عزة النفس نعمه كبيره مش عند كل البشر للأسف”. بينما كتب آخر: “فعلاً هو نكرة ميتقلش عليه غير كدا”.

وعلقّ متابع مهاجماً إياهما: “كان افضل لو كتبت الراقصة والطبال”. فيما علق كثيرون مشيرين إلى عمرو أديب بعبارة: “اللي فاضحنا في كل مكان”.

اقرأ أيضاً:

جائزة تركي آل الشيخ لعمرو أديب بحفل “joy awards” تثير سخرية واسعة (شاهد)

“عمرو أديب صناعة سعودية”

وتأتي هذه الإهانة للمذيع المصري -الذي يبدو أنه اعتادَ على ذلك- بعدما قال “آل الشيخ” خلال لقاء متلفز قبل أيام مع المذيع المصري “أديب” على شبكة mbc السعودية، إن هذا المذيع المصري مجتهد ورائع، لكن جزءا من نجاحه وتاريخه صناعة سعودية.

كما أشار رئيس هيئة الترفيه السعودية لفترة عمل المذيع المصري في قناة أوربت السعودية. ما جعله معروفا كمذيع بين العالم العربي.

وتسببت تصريحات “آل الشيخ” التي وصفها المعلقون بأنها مذلة، بحق المذيع المصري، ووصفه بأنه عبارة عن صناعة سعودية، في حالة من الجدل على منصات التواصل المختلفة .

اقرأ أيضاً:

راتب عمـرو أديب الجديد الذي يتقاضاه من “mbc” بأمر تركـي آل الشيخ.. رقم لا يصدق