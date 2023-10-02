نساء شبه عاريات في عرض أزياء سكاكا السعودية (فيديو)

وطن – أثار عرض أزياء بمدينة سكاكا في منطقة الجوف شمال غرب المملكة العربية السعودية، حالة من الإستياء والسخط في أوساط السعوديين؛ لما تضمنه من مشاهد” ساقطة” وفتيات شبه عاريات. وفق وصف نشطاء

وأقيم الحفل في المدينة التي عرفت بمحافظتها ضمن فعاليات معرض الخزامى للعطور والبخور في نسخته الثانية بمدينة سكاكا، وتضمن في حلته الجديدة إقامة أول فعالية عرض أزياء على مستوى المنطقة، خصصت لها القاعة النسائية.

نساء شبه عاريات في عرض أزياء سكاكا!

وأظهر مقطع فيديو تداوله سعوديون “بوديوم” -خشبة عرض- وقد رفعت فوقه عبارة السجادة الحمراء مركز الجوف الحضاري.

استياء من العرض .. وانتقادات حادّة

وظهرت عارضة أزياء بكتفين عاريين وصدر مكشوف. فيما ظهر على منصة الجمهور عدد من النسوة السعوديات وهن يلبسن النقاب والعباءات ويتابعنها بإهتمام.

وتتحرك العارضة التي بدا جزء من ساقها على أنغام أغنية محلية. وبدت عارضة أخرى بثوب أحمر يكشف أكثر ما يستر وأخرى بثوب أبيض مكشوف الظهر.

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عروض الأزياء ومشاهد العري التي ظهرت فيه.

وعلقت “نورة الحربي”: “عندما يقوم شخص بأعمال منافية للذوق والقيم يقولون تصرف فردي”.

وتابعت الحربي :”لكن في مثل هذا الأعمال لايمكن أن تكون تصرفاً فردياً إلا بدعم الحكومة”.

وعبر “الأزدي” عن اعتقاده بأن الحفل نسائي بامتياز ولم يظهر فيه رجل ولم يبث عبر القنوات الرسمية

وأضاف في إشارة إلى العارضات :” حتى وان كن مخالفات في إظهار عورتهن فذنبهن على أنفسهن ولم يخالفن الذوق العام”. واستدرك :” هذه المناسبة حكمها كحكم تواجد النساء في الزواجات وواضح أن الفيديو مسرب”.

كما قال “مجتهد نجران”: “عرض الازياء هذا ليس في باريس بل في أكثر المحافظات بالمملكة لازالت محافظه “محافظة سكاكا“.

وأضاف: “يحاول بن سلمان وتركي آل الشيخ أن يوصل الانحلال لكل منطقه في المملكة ليفسد جميع شبابها وبناتها”.

بينما كتب “عبد الرحمن السحيمي” بنبرة استنكار: “حتى محافظة سكاكا التي يحافظ أهلها وقبائلها على القيم والأخلاق الإسلامية في شمال المملكة وصلت لها أيادي هيئة التسفيه ونشر الرذيلة“.