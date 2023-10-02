الراقصة اللبنانية مايا نعمة بصورة جريئة مع زوجها بعد إعلان الملوخية الإباحي! (فيديو)

وطن- تجاهلت الفنانة الاستعراضية اللبنانية مايا نعمة، الهجوم الذي تعرضت له بعد ترويجها لأحد المطاعم بإيحاءات جنسية صريحة، ورفعت مستوى الجرأة مع زوجها هذه المرة.

ونشرت مايا نعمة صورة عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، وهي ترتدي روب الاستحمام. بينما كان زوجها المدرب الرياضي شربل أبو خطار عاري الصدر.

إعلان جنسي!

وأشارت مايا نعمة في تعليقها إلى أنهما خضعا لجلسة مساج في أحد المراكز المتخصصة، معبرة عن شعورها بالاسترخاء والحب.

وتعرضت مايا لهجوم شرس بعد ممارستها إيحاءات جنسية بالحركة والصوت، في إعلان لأحد المطاعم التي يمتلكها زوجها.

وظهرت الاستعراضية اللبنانية بالإعلان وهي تهمس وتصدر تأوهات، وتقوم بحركات مثيرة أثناء تناولها طبق الملوخية.

من هي مايا؟

يذكر أن مايا نعمة (36 عاماً) مغنية وراقصة لبنانية من أم روسية.

كانت مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي بجزئه الثالث، بداية دخولها عالم الشهرة.

كما شاركت مايا في برنامج الرقص مع النجوم عام 2014 وحصدت أعلى علامات في تاريخ البرنامج.

قدمت برنامج talenteen على تلفزيون otv عام 2012 ولاقى نجاح ساحق.

تزوجت مايا في 2010 من الموزع الموسيقي وليد المسيح، لكنهما انفصلا عام 2017. ثم ارتبطت بشربل ابو خطار.