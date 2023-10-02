إلهام شاهين تثير الجدل برأيها حول المثلية الجنسية (فيديو)

وطن– أفصحت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن رأيها بالمثلية الجنسية، معتبرة أنها حرية شخصية.

وقالت إلهام شاهين، أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة”، على فضائية “الجديد“، إنها لا تتدخل في المثليين جنسياً.

حرية شخصية

وأكدت إلهام شاهين أنه في حل أفصح أحد المقربين منها، عن مثليته، لن تتغير معه.

وتابعت: “أنا شايفة إن المثلية الجنسية حرية شخصية ومش من حق حد يحكم على حد علشان محدش يعرف ظروفهم”.

وأردفت: “في ناس بيولوجيا بيتولدوا كدا فيهم الذكورة والأنوثة ماليش أحكم عليهم وأنا مقدرة لظروفهم”.

لا للشعراوي!

وأعلنت إلهام شاهين في ذات اللقاء، رفضها لجميع فيديوهات الشيخ الشعراوي معبرة عن صدمتها بها.

وقالت الفنانة المصرية: “أنا ضد تقديم سيرة ذاتية للشعراوي.. لأني شفت فيديوهات كانت صادمة وأنا ضد كل اللي جه فيها.. زي مثلا رأيه في ضرب الأزواج وأنه مباح طالما الزوج شاف عورة الست.. وإن الراجل اللي يتجوز ست مسيحية ميودهاش ولا يعيد عليها في عيدها”.

وتابعت: ” قال عن المريض مش لازم تعالجوه علشان متأخروش لقائه بربه.. ليه نقدم سيرة ذاتيه ليه مفروض نقدمها عن العلماء”.

كفاية مسؤوليات

وأكدت شاهين في حديثها عن الأطفال، أنها راضية بعدم الإنجاب.

وقالت: “راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية.. كفاية مسؤليات عاوزه أكون حرة وأعيش لفني”.

وتابعت: “الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في إختيار وأنا اخترت”.

وأشارت الفنانة إلى أنها تمارس الأمومة مع أشقائها أو أصدقائها المقربين.