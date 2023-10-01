هل يدعم سامي عنان ترشح أحمد الطنطاوي في الانتخابات المصرية؟!

وطن- “الشعب السيد في الوطن السيد”.. جملة قالها المرشح الرئاسي المصري المحتمل أحمد الطنطاوي، ربطت المشهد الانتخابي بالجنرال سامي عنان الذي تدفع أوساط سياسية باسمه لخوض غمار هذه المنافسة.

وكان أحمد الطنطاوي قد استهل أحد خطاباته للمصريين مخاطبا المصريين بـ”الشعب السيد في الوطن السيد”، وهي الجملة نفسها التي كان استخدمها سامي عنان في 2018، وهو يعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة، قبل أن يتم اعتقاله بحجة عدم الحصول على موافقة مسبقة من القوات المسلحة للترشح.

تفاعل واسع

اقتباس الطنطاوي للعبارة التي اشتهر بها سامي عنان وهو يعلن اعتزامه خوض الانتخابات، أثار حالة من التفاعل، حيث افترض بعض الناشطين أن الأمر يخرج من كونه تشابها في العبارات، وقد يحمل إشارة إلى أن عنان داعم للطنطاوي في الانتخابات.

فكتب الناشط عبد الرحمن مطر في تغريدة على موقع “إكس”: “هل كلام طنطاوي بطريقة وكلمات سامي عنان وراه رسالة و دعم من جهات ما لطنطاوي ؟!. أم يكون وللاسف نفس المصير ؟!”.

وغرد الناشط أيمن نور الدين: “كلمة الشعب السيد في الوطن السيد دي كانت بتاع سامي عنان.. هل في تعاون بين أحمد طنطاوي و سامي عنان.. الله وحده أعلم، لكن حتى لو فيه تعاون بالنسبة ليا شخصيا حاجه متزعلنيش مع إني مش بطيق سامي عنان بس أهو على الأقل واحد حارب في ٧٣ بجد و بطل من أبطال مصر بجد”.

وحذر نشطاء من أن تكون تلك العبارة مقدمة لاعتقال الطنطاوي، فكتب أحدهم: “يا عم ايه اللي المواطن السيد في الوطن السيد .. إنت مش عارف ان الجمله دي نحس من ساعة ما قالها سامي عنان وهو اختفي في ظروف غامضة”.



في حين اعتبر نشطاء أن المشهد برمته عبارة عن تمثيلية، فقال أحدهم: “تكرار مقدمة الفريق سامي عنان من أحمد طنطاوي رئيسا لمصر هي حلقة جديدة من تمثيلية الانتخابات ولا انت متخيل مثلا أن أحمد طنطاوي أقوى من سامي عنان أو أحمد شفيق أو مراد موافي وكلمة يحيا الأمل دي اصلا هتقضي على أي أمل بعد كده”.



الانتخابات الرئاسية حديث المصريين

ويهيمن ملف الانتخابات الرئاسية في مصر على اهتمام الشارع، وسرعان ما انعكس على شبكات التواصل الاجتماعي التي ازدحمت بتعليقات المصريين عن هذه الانتخابات التي تم الإعلان أخيراً عن إجرائها قبل نهاية العام الحالي.

يأتي هذا فيما تصاعدت في مصر حدة الانتقادات للسلطة بشأن التضييق على مؤيدي المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المرتقبة في تحرير توكيلات الترشح في مقار الشهر العقاري. في وقت تصاعدت اتهامات لحزب مستقبل وطن الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب المصري لاستخدام المال السياسي وحشد الموظفين لتحرير توكيلات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.