كل ما يهمك عن الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية المبكرة 2023 – 2024

وطن – كشفت هيئة الانتخابات المصرية عن الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية المبكرة المقررة ما بين 2023 و2024.

وأكدت الهيئة على لسان رئيسها وليد حمزة خلال مؤتمر صحفي أن الانتخابات ستجري في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأوضح حمزة أن الانتخابات الرئاسية ستجري مبكراً على مدى ثلاثة أيام من 10 الى 12 ديسمبر/كانون الأول وتمتد الطعون والفترات حتى بداية 2024.

ويعني ذلك أن موعد الانتخابات في مصر سيكون قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وتنتهي الفترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي مطلع أبريل/نيسان المقبل حسبما أوضحته الهيئة على لسان مسؤولها.

وستجرى الانتخابات الرئاسية ضمن 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية حسبما رصدته (وطن).

وتقول هيئة الانتخابات المصرية إنها أجرت المعاينات اللازمة للتأكد من سلامة اللجان الفرعية الفنية والإنشائية.

كما أوضحت أنها تسعى لتأمين كل التسهيلات للمواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية

وتفتح طلبات الترشح يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسيكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

كما سيكون موعد إعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول ضمن الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية.

وحددت الهيئة تاريخ 15 من نوفمبر/تشرين الثاني كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.

وسيكون موعد الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في مصر يوم ٢٩ نوفمبر/تشرين الثاني وفق ما رصدته (وطن).

وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل 8 ديسمبر/كانون الأول وفق الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية.

وحددت الهيئة ثلاثة أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و3 ديمسبر/كانون الأول.

ويبدأ التصويت على الانتخابات المصرية الرئاسية خارج مصر من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2023

وأوضحت هيئة الانتخابات المصرية شروط الترشح لانتخابات مصر الرئاسية وهي:

1. أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2. أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح

3. أن يكون مصري من أبوين مصريين

4. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

6. أن يكون حاصلا على مؤهل عال

5. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

7. ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى

8. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً

9. ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

10. ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وفق ما رصدته (وطن) حول شروط الترشح إلى الانتخابات المصرية الرئاسية