السيسي يلمح لإغراق مصر بالفوضى والمخدرات في حال الإطاحة به (فيديو)

وطن – أثار حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سهولة إغراق مصر بالمخدرات، لتحريض الناس وخلق فوضى في مصر وهدمها في وقت قصير، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل.

وخرج السيسي في حديث على هامش مؤتمر حكاية وطن قال فيه: “لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان. يعني ثلاثين مليون دولار”.

وبين التلميح والتهديد حذر السيسي من أن بلاده يمكن أن تشهد اضطرابات تدوم لأسابيع بواسطة “100 ألف إنسان ظروفه صعبة” مقابل حصول هؤلاء الأشخاص على أموال ومواد مخدرة.

وتابع الرئيس المصري: “أنا كنت بكلم السادة (أعضاء) مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهم استغربوا جدًا”.

وأكمل السيسي عن إغراق مصر بالمخدرات: “قلت لهم أدي باكتة (مخدر البانجو) و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة”. يقصد افتعال الاضطرابات.

وأردف: “أنا مش هديله عشرين جنيه، الدنيا غليت (الأسعار ارتفعت)، أنا سأعطيه ألف جنيه، أنزله 10 أسابيع (للتظاهر)، بما يكلف مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع، أي بمليار جنيه. أهد بلد فيها 100 مليون أو 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة”.

فرصة للتغيير

وجاء ما قاله الرئيس المصري ضمن دفعة تصريحات مثيرة للجدل أطلقها على هامش مؤتمر “حكاية وطن”، كان أبرزها عندما قال يوم السبت إن المصريين لديهم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمعة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان السيسي أثار جدلا خلال مؤتمر حكاية وطن، بعد أن قال إن “على المصريين أن يقدموا البناء والتنمية والتقدم على الجوع والحرمان. محذرا إياهم من تقديم أوضاعهم الاقتصادية على مشاريع التنمية”.

وقال الرئيس المصري: “اسمعوا، لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدموش ده. اوعوا تقولوا ناكل أحسن”.

شريط ترامدول

وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاغ “شريط ترامادول” وعلقوا بنبرة ساخرة : “السيسي يعلن عن فرصة عمل ل 100الف بلطجي 1000 جنيه في اليوم وشريط الترامادول”.

وعلق الفنان المعارض “عمرو واكد” ساخراً :”السيسي يفصح عن أسعار البلطجية”.

وقال الإعلامي “معتز مطر”: “من 72 ساعة فقط كنت أناشد العالم اعتبار السيسي من اكبر تجار المخدرات في المنطقة”.

وأضاف مطر: “ها هو يحدث بشريط الترمادول اللي هيهد مصر”.

من 72 ساعة فقط كنت اناشد العالم اعتبار السيسي من اكبر تجار المخدرات في المنطقة .. وها هو يحدث بشريط الترمادول اللي هيهد مصر .. https://t.co/PSl7wv2tnU — معتز مطر (@moatazmatar) October 1, 2023

وعلقت “إيما” :” أنا أو الفوضى .. تهديد مباشر من السيسي ببلطجيته انه يهد الدولة واستدركت :”المشكلة مدبولي بيهز راسه بردو”.

وقال “يحيى القزاز”: “سأبحث عن محام يرفع لى قضية فى مجلس الدولة. للحجر وعزل رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي بعد سماع تخاريف وهذيان فخامته عن تدمير الدولة برشوة للشباب العاطل وترامادول”.

وتابع :”مطلوب القبض عليه وعزله وإيداعه مصحة أمراض عقلية. وعلى القوات المسلحة أن تنقذ الدولة قبل خرابها على يد من يهذي”.

وقال آخر :” السيسي يهدد الشعب المصري من وسط القوات المسلحة بألف جنيه وشريط ترامادول”.