ياسمين عبد العزيز بوجه جديد.. هل أجرت عمليات تجميل؟ (شاهد)

وطن- شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لها مع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، لكنها أثارت الجدل بسبب شكل الأخيرة.

ونشرت مي العيدان صورة لها مع ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على “انستجرام“، معقبة: “مع الجميلة النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز في مصر ام الدنيا ما أنشوف إلا الغالين”.

تجميل جديد!

لكن ملامح ياسمين عبد العزيز أثارت شكوكاً بين المتابعين حول خضوعها لعملية تجميل جديدة.

وجاء في التعليقات: “شكلها وايد متغير وكانها مب هي تبارك الرحمن جميلة حتى انتي محلوة “.

وكتبت أخرى: “خشومكم مسوينها عند نفس العيادة”.

وتساءل ثالث: “فين ياسمين؟ هوالتغير بالساهل للدرجة دي؟”.

ووافقته رابعة الرأي: “شفناكي بس وين ياسمين؟”.

أولاد حريم كريم

في سياق آخر، كشف الفنان مصطفى قمر سبب عدم مشاركة ياسمين عبد العزيز في فيلم “أولاد حريم كريم” الجزء الثاني. بعد مرور 18 عاما على عرض الجزء الأول من الفيلم الذي تم طرحه عام 2005.

وقال مصطفى قمر: “لما جالي ورق الفيلم كريم كلمت ياسمين وقولتلها تيجي تنضم للعمل لكني ملقتهاش متحمسة بنفس حماس باقي فريق العمل”.

وأضاف في مداخلة مع إي تي بالعربي: “ياسمين اختي وجميلة وبحبها جدا وطلعت معايا في فيلم (قلب جرىء) ومضت معايا الفيلم في ساعتين وكان عملت قبلها فقط فيلم (رشة جريئة)”.

وتابع: “المؤلفة زينب عزيز قامت بمعالجة سيناريو غياب شخصية ياسمين عبد العزيز بأنها انتهت مع الجزء الأول”.