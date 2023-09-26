لورا عماد ترقص بعد طلاقها من شريف منير!

وطن– أعلن الفنان المصري منير شريف، بشكل مفاجئ، عن طلاقه من زوجته لورا عماد.

وكتب شريف منير عبر “انستجرام“: “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير “.

ستفرج

لكن شريف منير قام بحذف منشور طلاقه من لورا عماد بعد نصف ساعة، واستبدله بمنشور كتب فيه “ستفرج”.

أما رد فعل لورا عماد، فقد كان مثيرا للجدل، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام وهي ترقص على أغنية “أصل الدلع” للفنان المصري بهاء سلطان.

وعلقت لورا على الفيديو بكوبليه من الأغنية: “مشي الهوا على كيفك”.

من هي لورا؟

الجدير بالذكر أن شريف منير ارتبط بـ لورا بعد وفاة زوجته الأولى ناهد بسبب مرض السرطان. والتي أنجب منها ابنته الأكبر أسماء وفؤاد.

ولورا مواليد 1972، وكانت تعمل في بداياتها كموديل إعلانات.

دخلت لورا بالصدفة عالم التمثيل عن طريق المخرج طارق التلمساني، وظهرت أول مرة في السينما عام 1988 ، من خلال فيلم “البطل”.

وقدمت لورا دور أدويسا مع أحمد زكي ومصطفى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري.

اعتزال مؤقت

عام 1999، شاركت لورا في مسلسل “الرجل الآخر”، مع نور الشريف وميرفت أمين.

وفي 2000، شاركت فيها فيلم “سوق المتعة”، وبعد عام ظهرت في فيلم “لو كان دا حلم”.

اعتزلت بعدها لورا لتتفرغ لأسرتها وتربية بناتها من شريف منير وهما فريدة وكاميليا.

لكنها عادت عام 2021 في مسلسل “نصيبي وقسمتك” تحديداً في حكاية “وأنسى روحي وياك”.